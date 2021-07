Wakacje pod żaglami

Lato nad wodą w towarzystwie żagli, wyjątkowych osób i mnóstwem atrakcji – Centrum Żeglarskie w Szczecinie zaprasza na aktywne wakacje i rozpoczęcie przygody z żeglarstwem. Młodzi adepci żeglarstwa będą mogli nauczyć się, jak wyplatać liny, wybijać szklanki, wiązać węzły. Czekają również kursy motorowodne oraz szkolenia na żeglarza jachtowego.

W sobotę rozpoczął się pierwszy obóz żeglarski dla dzieci i młodzieży powyżej 11 roku życia. Uczestnicy nocują w schronisku młodzieżowym, borą udział w szkoleniu żeglarskim oraz sprawdzają swoje nowo nabyte umiejętności na skipperach, dezetach i w kajakach.

W nadchodzący weekend rozpoczniemy kolejne obozy, tym razem z noclegiem pod namiotami – zapowiada Celina Wołosz, rzecznik prasowy Centrum Żeglarskiego. – Będą to obozy wędrowne. Jeden na skiperach, a drugi na carinach.

Również w tę sobotę osoby pełnoletnie wypłyną na kontynuację wyprawy Bałtyk 100, czyli spływu morskiego ze Świnoujścia do Gdyni zorganizowanego dla uczczenia stulecia Niepodległej Rzeczpospolitej. W tym roku uczestnicy będą płynąć na trasie Łeba – Gdynia.

Półkolonie

Od przyszłego poniedziałku startują półkolonie. W tym roku dostępnych będzie aż siedem terminów pięciodniowego wypoczynku nad wodą.

– Uczestnicy naszych kolonii dowiedzą się, jak aktywnie i bezpiecznie można spędzać czas nad wodą. Wykwalifikowani instruktorzy nauczą wyplatania lin, wybijania szklanek i wiązania węzłów – zachęca rzeczniczka Centrum Żeglarskiego. – W przerwach na uczestników czekać będą drugie śniadanie i obiad, a ostatniego dnia – ognisko z kiełbaskami.

Zajęcia prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00. Organizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży, a także wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Półkolonie zgłoszone zostały do Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Szkolenia

Bycie prawdziwym wilkiem morskim wymaga nie tylko zamiłowania do wiatru i wody, ale także uprawnień. Te można zdobyć zapisując się na kursy i szkolenia prowadzone w Centrum Żeglarskim. Do wyboru są kursy motorowodne oraz szkolenia żeglarzy jachtowych. Centrum Żeglarskie zaprasza młodzież w wieku 14-17 lat na wakacyjny kurs na żeglarza jachtowego, który zorganizowany jest w formie półkolonii z wyżywieniem. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.centrumzeglarskie.pl

w zakładce szkolenia.

Regaty przez cały sezon

Młodzi żeglarze niemal co weekend biorą udział w regatach i wyjeżdżają na zgrupowania nad akweny w całej Polsce i Europie. Obecnie członkowie Regatowej Reprezentacji Szczecina walczą o Mistrzostwo Europy w klasie Laser w Chorwacji.

– W Centrum Żeglarskim także będziemy mogli obserwować żeglarskie zmagania – zapowiada Celina Wołosz. – Już w lipcu zapraszamy na Regaty Kokosowe w Windsurfingu. Zostaną rozegrane w kategoriach BIC Techno 293 4.0, 5.8, 6.8. 7.8.

Tradycją stały się również regaty Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist do lat 13. Podobnie jak w poprzednich latach, do Szczecina pod koniec sierpnia zjadą najlepsi „optimiściarze” w kraju, którzy będą walczyć o tytuł Mistrza lub Mistrzyni Polski PSKO do lat 13.

W ramach Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej i I Ligii w szranki staną najlepsi zawodowi żeglarze w kraju. Na sportowe emocje można też liczyć w trakcie Polish Match Tour, które będą rozgrywane we wrześniu.

(kn)