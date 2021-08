Trzydzieści tysięcy dla lewego policjanta

Trzydzieści tysięcy złotych straciła szczecinianka, która zaufała "policjantowi" Janowi Góralskiemu. Oszust, podający się za funkcjonariusza, zadzwonił do kobiety i przekonał ją, że musi przekazać mu swoje oszczędności, bo w banku są zagrożone przez przestępców.



Oszuści od wielu lat wykorzystują przeróżne sposoby, by zmanipulować - głównie starsze osoby, do których dzwonią - i wyłudzić od nich oszczędności. Najczęściej działają metodami "na wnuczka" i "na policjanta". Tak było w ostatnich dniach w Szczecinie, gdzie udało im się oszukać mieszkankę miasta, panią po sześćdziesiątce. Zadzwonił do niej mężczyzna, przedstawił się jako policjant Jan Góralski z komendy przy ul. Małopolskiej w Szczecinie.

- Żeby być wiarygodnym, podał nawet sześciocyfrowy numer legitymacji - mówi mł. asp. Ewelina Gryszpan z zespołu ds. komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Niestety, kobieta uwierzyła fałszywemu policjantowi, że jej bankowe oszczędności są zagrożone. Zostawiła je we wskazanym przez rozmówcę miejscu. W ten sposób straciła 30 tysięcy złotych.



- Ostrzeżmy naszych krewnych, że mogą do nich telefonować osoby podszywające się pod policjantów - radzą prawdziwi funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji. - Uczulmy ich, jak mają reagować w takich sytuacjach, czego bezwzględnie nie powinni robić i na co zwrócić uwagę.

Pamiętajmy - policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem. Nigdy też nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach. Jeżeli zadzwoni do nas ktoś taki, możemy być pewni, że dzwoni oszust! Nigdy w takich sytuacjach nie przekazujmy pieniędzy, nie podpisujmy dokumentów, nie zakładajmy kont w banku, nie przekazujmy też nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł. O każdym takim zdarzeniu należy poinformować policję. ©℗

(gan)