Czwartek, 29 stycznia 2026 r. 
Trwa walka o przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów

Data publikacji: 29 stycznia 2026 r. 21:41
Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2026 r. 21:55
Fot. pixabay.com (zdjęcie ilustracyjne)  

Przywrócono ruch pociągów trakcją elektryczną po jednym torze między Mieszkowicami a Gryfinem na linii kolejowej nr 273. Dzięki wcześniejszym pracom ruch pociągów trakcją elektryczną możliwy jest już po obu torach na odcinkach Kostrzyn–Mieszkowice oraz Gryfino–Szczecin - poinformował, w czwartek po godz. 20, Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe.

- Ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych kontynuują działania mające na celu przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów na liniach kolejowych między Gryfinem a Mieszkowicami oraz Szczecinem a Świnoujściem. W terenie pracują pociągi sieciowe oraz lokomotywy osłonowe. Prowadzone jest odladzanie sieci trakcyjnej. Niesprzyjające warunki pogodowe — zwłaszcza wysoka wilgotność, marznąca mżawka i niskie temperatury — znacząco spowalniają postęp prac - dodaje B. Pietrzykowski.

(ip)

Obraz TheoRivierenlaan z Pixabay

