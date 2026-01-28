Wznowiono ruch trakcją elektryczną pod dwóch torach od Krzyża Wlkp. do Szczecina

Przywrócony został ruch pociągów trakcją elektryczną między Krzyżem Wlkp. a Szczecinem Głównym – poinformował we wtorek wieczorem rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Trwają prace nad uruchomieniem sieci między Szczecinem a Świnoujściem oraz odcinka tzw. Nadodrzanki, od Kostrzyna.

REKLAMA

PKP Polskie Linie Kolejowe zakomunikowały we wtorek wieczorem wznowienie kursowania pociągów elektrycznych na całej linii Poznań – Szczecin (LK 351). – Ruch pociągów trakcją elektryczną odbywa się po obu torach na całej trasie między Krzyżem a Szczecinem Głównym – przekazał rzecznik prasowy PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.

Ekipy techniczne PKP PLK uruchamiają kolejne odcinki linii w woj. zachodniopomorskim, które od poniedziałku były nieprzejezdne dla pociągów z napędem elektrycznym. Po opadach marznącego deszczu i śniegu doszło do oblodzenia sieci trakcyjnej. Niektóre pociągi dalekobieżne były przeciągane lokomotywami z silnikami diesla. Przewozy Regionalne skierowały na trasy więcej składów z napędem spalinowym.

PKP PLK w poniedziałek udało się wznowić ruch (trakcją elektryczną) z Krzyża Wlkp. do Choszczna, a później do Dolic (jednym torem). We wtorek kontynuowano prace naprawcze, otwarto drugi tor na odcinku Krzyż Wlkp. – Dolice; później uruchomiono sieć trakcyjną do Stargardu, a w kolejnym etapie jeden tor do Szczecina Dąbia.

Pietrzykowski informował także, że pociągi elektryczne wznowiły kursowanie między Białogardem a Kołobrzegiem oraz z Piły do Szczecinka.

Nadal nieprzejezdny dla elektrycznych lokomotyw jest odcinek Świnoujście – Szczecin Gł. (LK 401) i Kostrzyn – Szczecin Gł. (LK 273). Kierowane są tam składy z napędem spalinowym.

Pietrzykowski poinformował, że odladzanie sieci trakcyjnej i rozjazdów będzie kontynuowane w nocy z wtorku na środę. W terenie operują pociągi sieciowe (do naprawy i konserwacji trakcji) oraz lokomotywy osłonowe do przeciągania składów.

Aktualne informacje dla podróżnych publikowane są na Portalu Pasażera https://portalpasazera.pl/; należy śledzić również komunikaty na dworcach i peronach.

Copyright

REKLAMA