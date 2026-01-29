Elektryczne pociągi jeżdżą znowu między Dąbiem, a Goleniowem oraz Kostrzynem a Mieszkowicami

Fot. Dariusz Gorajski

- Przywrócony został ruch pociągów trakcją elektryczną między Kostrzynem a Mieszkowicami na linii kolejowej nr 273 - w czwartek po godz. 10 poinformował Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe.

Wcześniejsza informacja

Przywrócony został ruch pociągów trakcją elektryczną po jednym torze między Szczecinem Dąbiem a Goleniowem.

Linia była niedostępna dla elektrycznych lokomotyw po poniedziałkowej gołoledzi.

- Ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych kontynuują całodobowe działania mające na celu przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów na liniach kolejowych między Gryfinem a Kostrzynem oraz Szczecinem a Świnoujściem. W terenie pracują pociągi sieciowe oraz lokomotywy osłonowe. Prowadzone jest odladzanie sieci trakcyjnej. Wybrane pociągi dalekobieżne przeciągane są przez lokomotywy spalinowe. Po liniach poruszają się także pociągi regionalne o napędzie spalinowym - poinformował Bartosz Pietrzykowski z PKP Polskie Linie Kolejowe.

(k)

