Ruch pociągów trakcją elektryczną nadal wstrzymany na dwóch ważnych odcinkach

„Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe i oblodzenie sieci trakcyjnej nadal wstrzymany jest ruch pociągów trakcją elektryczną na liniach kolejowych między Szczecinem a Świnoujściem oraz Szczecinem a Kostrzynem. Wybrane pociągi dalekobieżne przeciągane są przez lokomotywy spalinowe. Po liniach poruszają się także pociągi regionalne o napędzie spalinowym” - informuje Bartosz Pietrzykowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe.

Ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych również w środę kontynuują działania mające na celu przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów. W terenie pracują pociągi sieciowe oraz lokomotywy osłonowe. Prowadzone jest odladzanie sieci trakcyjnej.

Bieżące informacje przekazywane są podróżnym, w miarę możliwości, na peronach oraz m.in. na Portalu Pasażera (www.portalpasazera.pl) - dodaje Pietrzykowski.

(ip)

