Trudny dzień dla Szczecinian. Kiedy tramwaje wyjadą na linie?

- Robimy wszystko, aby jutro tramwaje mogły ponownie wyjechać na linie i wrócić do normalnego kursowania - zapewnił Łukasz Kadłubowski, zastępca prezydenta Szczecina. - Będziemy na bieżąco informować o wszystkich zmianach i przywracaniu komunikacji. Dziękuję wszystkim służbom za pracę w bardzo trudnych warunkach – to ogromny wysiłek, często niewidoczny, ale dziś kluczowy dla bezpieczeństwa mieszkańców.
W związku ze wstrzymaniem ruchu tramwajów uruchomiona została komunikacja zastępcza. Wydłużono także trasy niektórych autobusów.
Komunikacja zastępcza obowiązuje na trasach:
- Pl. Kościuszki – Gumieńce
- Dworzec Niebuszewo – Niemierzyńska – Os. Zawadzkiego
- Pl. Kościuszki – Bohaterów Warszawy – Mickiewicza - Os. Zawadzkiego
- Pl. Rodła - Basen Górniczy (autobusy pośpieszne zatrzymują się na przystankach tramwajowych)
- Pl. Rodła – Piłsudskiego – Pl. Kościuszki
- Gocław – Pomorzany
Wydłużone zostały trasy autobusów:
- 99 kursuje na trasie Gocław – Stocznia Szczecińska – Kołłątaja
-102 kursuje na trasie Police Tanowska – Stocznia Szczecińska
-103 kursuje na trasie Police Rynek – Os. Zawadzkiego.
Na pytania mieszkańców co z chodnikami na głównych skrzyżowaniach miasta wiceprezydent Kadłubowski poinformował, że od niedzieli od godziny 21 jest zadysponowanych 14 piaskarek, 8 pługów, 3 kłady oraz 65 osób z firmy Remondis na lewobrzeżu. Od godz. 20. 40 z firmy MPO pracują 4 piaskarki plus aktualnie 4 pługi oraz 15 osób. Firma KZU (przystanki) 7 samochodów na lewobrzeżu i 2 traktory oraz 20 osób, a na prawym brzegu pracują 4 samochody i 2 traktory oraz 9 osób. Pracownicy interwencyjni ZDiTM 25 osób i 2 posypywarki na chodniki i przejścia dla pieszych.
(K)