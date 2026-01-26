Paraliż komunikacyjny w Stargardzie i powiecie stargardzkim

- Kto nie musi, niech nie wychodzi z domu - apelują służby. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Fatalne warunki pogodowe sparaliżowały w poniedziałkowy poranek Stargard i okoliczne gminy. Marznący deszcz zamienił drogi i chodniki w lodowisko, skutecznie uniemożliwiając bezpieczne poruszanie się zarówno kierowcom jak i pieszym. W efekcie odwołano zajęcia w szkołach, zawieszono kursy komunikacji publicznej, a na drogach doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń.

REKLAMA

- Jest tragedia, takiej sytuacji nie pamiętam, a już trochę żyję na tym świecie - mówi pani Sylwia, mieszkanka gm. Stargard. - Autobusy miejskie i podmiejskie są odwołane, nie jeżdżą taksówki. Samochodami nie da się wyjechać, piesi się przewracają. Ludzie nie mogą dotrzeć do pracy.

Sytuacja na drogach była na tyle poważna, że w kilku miejscach doszło do zdarzeń drogowych. W Ściennem (gm. Ińsko) karetka pogotowia ratunkowego wpadła do rowu. Kolizje odnotowano również m.in. w Smogolicach na terenie gminy Stargard. Służby apelują o maksymalną ostrożność i rezygnację z podróży, jeśli nie jest to konieczne.

Komunikacja miejska i kolej sparaliżowane

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Stargardzie w związku z brakiem przejezdności dróg w godzinach od 4 do 6 całkowicie zawieszono kursowanie wszystkich linii. O godz. 9.30 wszystkie linie przywrócono. Problemy dotknęły również kolei. Jak informują czytelnicy, część pociągów została odwołana, inne notowały duże opóźnienia.

- Składy ślizgają się po szynach - relacjonuje pan Wojtek z Goleniowa.

Starostwo Powiatowe w Stargardzie zdecydowało o odwołaniu zajęć w szkołach ponadpodstawowych. Podobne decyzje podjęli dyrektorzy szkół podstawowych oraz placówek prywatnych. W szkołach miejskich oraz przedszkolach zapewniono opiekę dzieciom, które mimo trudnych warunków dotarły na miejsce.- Lekcje w szkołach podstawowych się nie odbędą. Uczniom, którzy przyjdą, zapewniamy opiekę - poinformował Urząd Miejski w Stargardzie.

Odwołano również wydarzenia kulturalne i zajęcia dodatkowe. Państwowa Szkoła Muzyczna w Stargardzie odwołała II Regionalny Konkurs Instrumentów Dętych Drewnianych „Małe Formy”.

Nieczynny pozostaje także m.in. gabinet rehabilitacyjny Stowarzyszenia Amazonek „Stokrotka”, a zajęcia w Lokalnym Klubie Rodzinnym zostały odwołane.

Jeszcze gorzej w gminach powiatu

Trudna sytuacja była też rano w całym powiecie stargardzkim. Gminy Marianowo, Stargard, Chociwel, Dolice, Stara Dąbrowa, Kobylanka i Dobrzany informują o odwołanych kursach autobusów, zawieszonym dowozie

uczniów i zamkniętych szkołach. W wielu urzędach obsługa mieszkańców została ograniczona.Mimo nieustannej pracy służb i firmy Bio Star, odpowiedzialnej za utrzymanie dróg, marznący deszcz powoduje ponowne oblodzenia.

- Zachowaj ostrożność, a jeśli możesz, zostań w domu - apelują urzędnicy.

Policja Zachodniopomorska dodaje krótko: - Nie musisz, nie wyjeżdżaj autem.

(w)

REKLAMA