Alert RCB: gołoledź na terenie dziewięciu województw, w tym w Zachodniopomorskiem

W niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią na terenie dziewięciu województw. Alert obowiązuje w niedzielę i poniedziałek, 25 i 26 stycznia.

Ostrzeżenie zostało wysłane do odbiorców na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński), wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński), mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński) oraz podkarpackiego.

RCB apeluje o pozostanie w domach, ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach. "Jeśli możesz, zostań w domu" - radzi centrum.

Alert obowiązuje w niedzielę i poniedziałek (25 i 26 stycznia), a na terenie woj. podkarpackiego w niedzielę.

