Poniedziałek, 26 stycznia 2026 r. 
W Świnoujściu odwołano zajęcia w szkołach

Data publikacji: 26 stycznia 2026 r. 09:14
Ostatnia aktualizacja: 26 stycznia 2026 r. 09:14
Marznący deszcz sparaliżował Świnoujście. Tuż po 8 rano wydany został komunikat o zamknięciu części szkół. Są także problemy z jazdą i poruszaniem się po mieście, służby nie są w stanie rywalizować z deszczem, który zamarza na drogach i chodnikach.

Decyzję o odwołaniu zajęć podjęto w większości szkół w Świnoujściu, nie we wszystkich. Miasto wskazuje, że ostateczne decyzje podejmuje dyrekcja szkoły, co powoduje dodatkowy chaos.

Kolejnym problemem jest fakt, że rodzice nie mogli na to zareagować. Bo tam gdzie zajęcia odwołano, informacja pojawiła się już po 8, gdy większość dzieci była już w placówkach.

Prezydent Joanna Agatowska napisała na facebooku, że opieka w szkołach będzie zapewniona. Dochodzą jednak sygnały, że świetlice nie są w stanie zaopiekować się wszystkimi dziećmi. 

