Transgraniczny Weekend Otwartych Ogrodów. Zapraszamy do śpiewających ogrodów

Maj woła do ogrodów. Pięknych już, kolorowych od wiosennych kwiatów, przyciągających wzrok. Więc chodźmy również do otwartych ogrodów w weekend 21 i 22 maja – zaprasza Stowarzyszenie „Carpe diem” i partnerzy projektu.

Stowarzyszenie powstało zaledwie dwa lata temu, a zdążyło już sporo zrobić, organizując pokazy, festiwale, spotkania w ogrodach albo z ogrodami w tle. Wielu uczestników z Polski i różnych krajów świata miał na przykład internetowy konkurs „80 ogrodów dokoła świata”. Były też ogrody sztuki i otwarte ogrody, kolejne ciekawe inicjatywy organizowane przez „Carpe diem”, które odbywały się również w zaprzyjaźnionej gminie Blankensee. A w ub. roku swoją premierę miała wyjątkowa impreza „Weekand Otwartych Ogrodów”. Impreza ta zainspirowana, jak powiedziała Iza Dryjańska (założycielka, szefowa „Carpe diem” i pomysłodawczyni), popularnymi w Wielkiej Brytanii Open Garden Squares Weekend i Chelsea Fringe Festival, miała swój niepowtarzalny pomorski klimat.

Ponieważ wszystko to było pierwsze u nas i jedyne w swoim rodzaju, zwróciło uwagę mediów, także z Warszawy. Do Dobrej przyjechali Witold Czuksanow i Jacek Czaplarski, by nakręcić filmy do programu „Rok w ogrodzie Extra”, po nich wielu innych z konkurencyjnych mediów.

W tym roku – transgranicznie „Carpe diem” i 19 partnerów projektu zapraszają 21 i 22 maja na Transgraniczny Weekend Otwartych Ogrodów, kolejną jedyną taką imprezę, która odbywać się będzie po obu stronach granicy. W pierwszym dniu otworzy się dla gości piękny kompleks sportowo-rekreacyjny w Dołujach (Korty Tenisowe Family Garden) i będzie się tam dużo działo. Między innymi warsztaty: ogrodnicze, florystyczne, rękodzielnicze i kulinarne, pokazy florystyczne i kostiumów kwiatowych. Będą stoiska ze specjałami kuchni regionalnej, transgraniczny ekojarmark, wystawy malarskie, i książki do kupienia. Dzieci będą miały dmuchany plac zabaw, animacje, gry i zabawy, konkurs piosenki turystycznej i ogniskowej. Będzie też Koncert z Krainy Łagodności zespołów: Tymczasem, Do Góry Dnem, Sklep z Ptasimi Piórami.

Niedziela 22 maja będzie dniem turystyki ogrodowej po gminach Dobra i Blankensee. Zobaczymy majowe ogrody szeroko otwarte dla zwiedzających, zachwycające jak zawsze w tym miesiącu. Gośćmi specjalnymi Transgranicznego Weekendu Otwartych Ogrodów będą wspomniani już Witold Czuksanow i Jacek Czaplarski z programów „Rok w ogrodzie” i „Rok w ogrodzie Extra”.

Szczegółowy program Transgranicznego Weekendu Otwartych Ogrodów dostępny jest na stronach www.facebook.com/stowarzyszeniecarpediem20 oraz www.dobraszczecinska.pl.

Zajrzyjmy jeszcze do majowego ogrodu Elizabeth von Arnim w Nassenheide, w dzisiejszych Rzędzinach, duchowej, można powiedzieć, patronki tych wydarzeń: „W nocy padało i wydaje się, że ogród śpiewa – nie tylko niezmordowane ptaki, ale także wschodzące rośliny, szczęśliwa trawa i drzewa, krzewy bzu – ach, te krzewy bzu! Stoją dzisiaj w pełnej okazałości, nasycając ogród swoim zapachem” – pisze w książce „Elizabeth i jej ogród”.

„Carpe diem” i partnerzy serdecznie zapraszają do śpiewających ogrodów.

* * *

Transgraniczny weekend odbędzie się pod honorowym patronatem Andrzeja Bednarka, starosty powiatu polickiego, Teresy Dery, wójt gminy Dobra, Stefana Müllera, burmistrza gminy Blankensee, prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Telesińskiego – dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT, Jacka Czaplarskiego, reżysera programów „Rok w ogrodzie” i „Rok w ogrodzie Extra”.

Partnerami są: Stowarzyszenie „Carpe diem”, gmina Dobra, gmina Blankensee, powiat policki, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, Kreatywne Wtorki – Koło Gospodyń Wiejskich w Dołujach, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Dołuje – Kościno, Stowarzyszenie Bliżej Siebie, OSP Wołczkowo, OSP w Dobrej, GPR OSP Wołczkowo – Zachodniopomorskie Psy Ratownicze, Stowarzyszenie Nasze Bezrzecze, LZS Bezrzecze, Koło Gospodyń Wiejskich w Wołczkowie, Black Sprocket, Stowarzyszenie Czabor, Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrawianki”.

Projekt FMP-0532-21 Transgraniczny Weekend Otwartych Ogrodów otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania. ©℗

(eb)