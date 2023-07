Tramwaje zgodnie z planem

Becia

2023-07-08 12:40:55

Czemu autobus 806 ,dalej nie jedzie z Niemcewicza ,ten co o tym decydował nie korzysta z komunikacji miejskiej i nie ma pojęcia jakie to utrudnienia dla pasażerów,znowu będzie ciasnota w tramwajach ,może warto to przemyśleć zawsze dużo ludzi nim jezdzilo