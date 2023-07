Pojadą na Niebuszewo, znikną z Pomorzan. Od soboty zmiany na liniach

Edek

2023-07-07 12:11:16

Kiedy wkoncu w mieście wroci normalnosc. Czas najwyższy POgonic to towarzystwo z tym szkodnikiem pseudoprezydentem na czele. Co takiego sie wydarzyło ze ponownie zawiesza się kursowanie tramwajow do dworca Niebuszewo. Brak nadzoru ze strony miasta nad przebiegiem inwestycji przynosi opłakane dla mieszkańców skutki.Dosyc tego .Ulica Boguchwaly od czterech lat jest nieprzejezdna. krzystek musi odejść.