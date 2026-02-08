Niedziela, 08 lutego 2026 r. 
Tramwaje i autobusy na razie bez problemów. Pogoda może zmienić rozkład

Data publikacji: 08 lutego 2026 r. 08:08
Ostatnia aktualizacja: 08 lutego 2026 r. 08:08
Fot. arch. Anna Gniazdowska  

Spółka Tramwaje Szczecińskie po nocnym objeździe technicznym sieci trakcyjnej poinformowała, że pierwsze kursy tramwajów winny odbyć się zgodnie z rozkładem jazdy. Poranne wyjazdy autobusów winny również odbyć się bez zakłóceń.
 
W związku z prognozowanymi na dziś opadami deszczu i deszczu ze śniegiem ZDiTM prosi mieszkańców o obserwowanie strony internetowej zakładu. Wszystkie ewentualne zmiany w komunikacji będą tam na bieżąco zamieszczane. Szczegółowe informacje są również dostępne pod całodobowym numerem telefonu Centrali Ruchu ZDiTM – 91 48 00 403. Ewentualna dynamiczna sytuacja na liniach komunikacyjnych będzie na bieżąco umieszczana na stronie ZDiTM w zakładce „Dla pasażera”.

oprac. (rj)

Komentarze

klufin
2026-02-08 09:16:23
Szedłem wczoraj do apteki przy Miodowej .....chodnik wzdłuż parkanu kościoła cały oblodzony , współczuję wiernym. Bez śladu piasku czy soli. Niech bóg nas ma w opiece
