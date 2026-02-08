Tramwaje i autobusy na razie bez problemów. Pogoda może zmienić rozkład

klufin

2026-02-08 09:16:23

Szedłem wczoraj do apteki przy Miodowej .....chodnik wzdłuż parkanu kościoła cały oblodzony , współczuję wiernym. Bez śladu piasku czy soli. Niech bóg nas ma w opiece

Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.