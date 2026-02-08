Tramwaje i autobusy na razie bez problemów. Pogoda może zmienić rozkład

Spółka Tramwaje Szczecińskie po nocnym objeździe technicznym sieci trakcyjnej poinformowała, że pierwsze kursy tramwajów winny odbyć się zgodnie z rozkładem jazdy. Poranne wyjazdy autobusów winny również odbyć się bez zakłóceń.
W związku z prognozowanymi na dziś opadami deszczu i deszczu ze śniegiem ZDiTM prosi mieszkańców o obserwowanie strony internetowej zakładu. Wszystkie ewentualne zmiany w komunikacji będą tam na bieżąco zamieszczane. Szczegółowe informacje są również dostępne pod całodobowym numerem telefonu Centrali Ruchu ZDiTM – 91 48 00 403. Ewentualna dynamiczna sytuacja na liniach komunikacyjnych będzie na bieżąco umieszczana na stronie ZDiTM w zakładce „Dla pasażera”.
oprac. (rj)