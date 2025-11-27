Tramwaj wykoleił się i wjechał w budynek przy ul. Parkowej [GALERIA, FILM] (akt. 4)

Fot. Agata Jankowska

Aktualizacja - godz. 12:45

REKLAMA

Jak informuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, w zdarzeniu tym ucierpiały cztery osoby. Większości wystarczyła pomoc udzielona na miejscu. Jedna została odwieziona do szpitala - to 60-latka z urazem klatki piersiowej.

Pozostałe osoby doznały: urazu barku (to 52-letni mężczyzna), urazu twarzy i stłuczenia nogi (kobieta w wieku 51 lat), oraz powierzchownego urazu głowy (19-latka) - udzielono im pomocy na miejscu.

***

Wcześniejsza informacja

Tramwaj linii 11 wypadł z szyn na ul. Parkowej w Szczecinie. Uderzył w kamienicę. Podróżowało nim siedem osób, trzy zostały lekko ranne. Trwa usuwanie skutków zdarzenia i ustalanie przyczyn, a także badanie stanu budynku, w który uderzył tramwaj.

- Ruch kołowy i tramwajowy został wznowiony około godziny 12 - informuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy Tramwajów Szczecińskich.

Zgłoszenie o tym zdarzeniu do stanowiska kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie wpłynęło dziś o godzinie 9:59. Tramwaj linii 11, jadący w kierunku Dworca Niebuszewo, wykoleił się na ul. Parkowej, na łuku Dubois - Parkowa, i uderzył w elewację budynku - kamienicy, znajdującej się w niewielkiej odległości od torowiska.

- Tramwajem podróżowało 7 osób, 3 osoby zostały ranne, na szczęście lekko - informuje kpt. Bartosz Janicki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Z informacji, które posiadam, żadna osoba nie jest w stanie zagrożenia życia.

Na miejscu wypadku trwają działania służb, mające na celu ustalenie przyczyn i usunięcie skutków zdarzenia.

Policja ustala bezpośrednią przyczynę zdarzenia. Rzecznik Tramwajów Szczecińskich Wojciech Jachim zaznaczył, że przyczyny nie są jeszcze znane, a pod uwagę brane są różne czynniki.

Tutaj mogą wchodzić w grę albo jakieś uszkodzenie torowiska, albo nadmierna prędkość, albo być może coś jeszcze - mówi.

Na miejsce zadysponowano również nadzór budowlany, który sprawdza stan konstrukcji kamienicy, w którą uderzył tramwaj.

Trwa usuwanie uszkodzonego tramwaju.

- Służby już są na miejscu, trzeba podnieść ten tramwaj i go ustawić z powrotem na torowisko i odprowadzić do zajezdni, bo on jest też uszkodzony - mówi Wojciech Jachim. - Prawdopodobnie konieczne będzie użycie dźwigu.

Nie wiadomo więc, jak długo potrwają utrudnienia. Na ul. Parkowej wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu komunikacji tramwajowej.

Rzecznik ZDiTM, Kacper Reszczyński, poinformował, że linie 5 i 11 jeżdżą zmienioną trasą.

- Piątki i jedenastki jeżdżą zmienioną trasą przez Bramę Portową Wyszyńskiego i Jana z Kolna - podaje Kacper Reszczyński. - Ponadto, wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Sytuacja jest dynamiczna, a dalsze informacje o utrudnieniach zależeć będą od postępów w usuwaniu uszkodzonego pojazdu i ustaleń służb.©℗

(sag)

***

Wcześniejsza informacja

W czwartek, około godz. 10, doszło do wykolejenia tramwaju pomiędzy przystankami Dubois - Parkowa w kierunku placu Rodła. Pojazd po tym, jak wypadł z szyn, wjechał w kamienicę. Tramwajem podróżowało w sumie siedem osób. W wyniku zdarzenia trzy osoby są poszkodowane. Jedna z nich trafiła do szpitala. Motorniczy był trzeźwy.

Wstrzymany jest ruch na liniach 5 i 11.

Naruszona została konstrukcja budynku. W miejscu uderzenia odpadła część elewacji.

Na miejscu pracują służby: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.

Po godzinie 11 wbity w budynek tramwaj został wyciągnięty w kierunku torowiska.

(ip)

Film: Agata Jankowska

REKLAMA