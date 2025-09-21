Wykolejenie tramwaju. Utrudnienia na Bramie Portowej [GALERIA, FILM] (akt. 1)

Fot. Czytelnik

Aktualizacja:

Tuż po godz 14.20 tramwaj wstawiony na tory samodzielnie zjechał do zajezdni. Na czas całej operacji wyłączono napięcie w sieci w rejonie całej Bramy Portowej, utrudnień w ruchu dotknęły więc pasażerów linii 1, 2, 3, 7, 8, 9 i 10. Sytuacja wraca do normy, ale opóźnienia na wspomnianych liniach mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.

Wcześniejsza informacja:

Do groźnie wyglądającego wykolejenia doszło w niedzielę przed godz. 13 w centrum Szczecina.

Pod tramwajem linii 8, który ruszył w kierunku prawobrzeża, prawdopodobnie samoczynnie przełożyła się zwrotnica. Linie 7, 8 i 10 kierowane są objazdami, w korku utknęły także autobusy linii 75 i 87, których trasy od pl. Zwycięstwa do Dworca Głównego wiodą po torowisku tramwajowym.

Brak jest przejazdu z al. Niepodległości w kierunku ul. Dworcowej i Narutowicza, policja kieruje ruchem.

Zakorkowana jest cała ulica Wyszyńskiego, przez co problemy z dotarciem na mecz mają kibice Pogoni. Autobusy linii A i B omijają torowiska i wypuszczają pasażerów przy budynku biurowym na Brama Portowa 1.