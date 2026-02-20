Tragiczny pożar przy ul. Światopełka w Stargardzie. Nie żyje starszy mężczyzna

Fot. Stoją Stargard/internauta

Dziś rano w budynku przy ul. Światopełka 3a w Stargardzie wybuchł pożar. W jego wyniku zginął około 70-letni lokator mieszkania znajdującego się na pierwszym piętrze.

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze przed godziną 10.

– Otrzymaliśmy wezwanie o godz. 9.42 – informuje mł. bryg. Paweł Różański, zastępca komendanta Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie. – Na miejsce skierowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Stargardzie oraz samochód operacyjny. Było też pogotowie ratunkowe. Niestety, w mieszkaniu znaleziono ciało mężczyzny.

Ze względu na zagrożenie konstrukcyjne strażacy ewakuowali mieszkańców lokalu socjalnego znajdującego się na parterze budynku. Strop groził zawaleniem. Jak ustalono, lokatorzy zostaną przeniesieni do dwupokojowego mieszkania na wyższej kondygnacji.

Okoliczności pożaru będą wyjaśniane.

(w)

