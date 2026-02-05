Wybuch gazu i pożar przy ul. Łącznej w Szczecinie

Straż pożarna gasi ogień, który pojawił się po wybuchu gazu w czwartek rano przy ul. Łącznej w Szczecinie.
Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do straży pożarnej ok. godz. 9.30. Na miejscu z ogniem walczy pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej.
Z pobliskiego budynku mieszkalnego ewakuowano w sumie 17 osób.
- Doszło tam do wybuchu gazu podczas prac ziemnych związanych z instalacją elektryczną - wyjaśnia kpt. Bartosz Janicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Działamy wspólnie z Pogotowiem Gazowym. Sytuacja jest opanowana. Nikt nie odniósł obrażeń.
Straż apeluje jednak do kierowców, żeby omijać rejon skrzyżowania ul. Łącznej z Rostocką, gdyż podczas trwania akcji gaśniczej przejazd jest tam niemożliwy.
(k)