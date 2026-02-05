Czwartek, 05 lutego 2026 r. 
REKLAMA -1 szczecin
REKLAMA

Wybuch gazu i pożar przy ul. Łącznej w Szczecinie

Data publikacji: 05 lutego 2026 r. 10:48
Ostatnia aktualizacja: 05 lutego 2026 r. 11:15
Wybuch gazu i pożar przy ul. Łącznej w Szczecinie
Fot. asp. Dariusz Schacht / KW PSP w Szczecinie  

Straż pożarna gasi ogień, który pojawił się po wybuchu gazu w czwartek rano przy ul. Łącznej w Szczecinie.

REKLAMA

Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do straży pożarnej ok. godz. 9.30. Na miejscu z ogniem walczy pięć zastępów Państwowej Straży Pożarnej.

Z pobliskiego budynku mieszkalnego ewakuowano w sumie 17 osób.

- Doszło tam do wybuchu gazu podczas prac ziemnych związanych z instalacją elektryczną - wyjaśnia kpt. Bartosz Janicki z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Działamy wspólnie z  Pogotowiem Gazowym. Sytuacja jest opanowana. Nikt nie odniósł obrażeń.

Straż apeluje jednak do kierowców, żeby omijać rejon skrzyżowania ul. Łącznej z Rostocką, gdyż podczas trwania akcji gaśniczej przejazd jest tam niemożliwy.

(k)     

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-1 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA