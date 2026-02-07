Pożar w budynku wielorodzinnym w Karkowie, w gm. Chociwel. Trwa pomoc dla poszkodowanych

W sobotni poranek, około godziny 7.38, w miejscowości Karkowo w gminie Chociwel doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań, a jego źródłem była kuchnia, w której znajdowała się butla gazowa. Na szczęście nie doszło do jej wybuchu, co mogło doprowadzić do znacznie poważniejszych konsekwencji.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano liczne siły straży pożarnej. W akcji gaśniczej uczestniczyły dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Chociwla oraz zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej ze Stargardu. Strażacy skupili się zarówno na opanowaniu ognia, jak i ewakuacji mieszkańców.

- Dwanaście osób ewakuowali z budynku strażacy, pięć ewakuowało się samodzielnie - poinformował mł. bryg. Paweł Różański, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. - Cztery osoby zostały zabrane do szpitala przez zespoły ratownictwa medycznego.

Służby potwierdzają, że sytuacja pożarowa została już opanowana. Budynek jednak częściowo ucierpiał, a jedno z mieszkań spłonęło doszczętnie. Rodzina, która je zamieszkiwała, straciła cały dobytek i dach nad głową.

W pomoc poszkodowanym włączyły się władze gminy Chociwel oraz lokalna społeczność. Organizowana jest zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy. Najpilniej potrzebne są ubrania, środki czystości i higieny, pościel, koce, ręczniki oraz żywność długoterminowa. Prowadzona jest również zbiórka środków finansowych na odbudowę i bieżące potrzeby pogorzelców. Dary można dostarczać do świetlicy w Karkowie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 606 480 868. Organizatorzy podkreślają, że każda forma wsparcia ma ogromne znaczenie dla rodzin dotkniętych tragedią.

