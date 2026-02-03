Wtorek, 03 lutego 2026 r. 
Pożar ośrodka kempingowego w Pogorzelicy [GALERIA]

Data publikacji: 03 lutego 2026 r. 15:10
Ostatnia aktualizacja: 03 lutego 2026 r. 16:35
Pożar ośrodka kempingowego w Pogorzelicy
Fot. Łukasz Tymko  

Ponad 50 strażaków gasi pożar kompleksu domków wypoczynkowych przy ul. Wojska Polskiego w Pogorzelicy (pow. gryficki) – poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej. Akcję utrudniają mróz i duże zadymienie. Na kempingu nikt nie przebywał.

Ogień w ośrodku domków wypoczynkowych we wschodniej części nadbałtyckiej miejscowości zauważono we wtorek przed południem. Akcja gaśnicza trwa.

– Na miejscu jest 18 pojazdów i ponad 50 strażaków – przekazał PAP rzecznik prasowy KW PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht.

Pożar objął kompleks o powierzchni ok. 600 m kw. Ratownicy po przeszukaniu terenu nie stwierdzili poszkodowanych. – Z informacji uzyskanych od właściciela ośrodka również wynika, że nikt tam nie przebywał – powiedział rozmówca PAP.

Podkreślił, że działania strażaków utrudnia niska temperatura i duże zadymienie.

Rzecznik KW Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ocenił, że gaszenie pożaru i zabezpieczanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. (PAP)

Logo PAP Copyright

