Tragiczna sytuacja PKP Cargo. "Solidarność": "290 osób w Szczecinie straci pracę!"

Mieczysław Jurek chce jak najszybszego zwołania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Fot. Dariusz Gorajski

Niedługo może stracić pracę 150 pracowników szczecińskiego oddziału PKP Cargo oraz 140 osób zatrudnionych w spółce Cargotabor - alarmuje zachodniopomorska "Solidarność". Związkowcy chcą jak najszybszego zwołania Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego, mówią o możliwości podjęcia akcji protestacyjnych. Z kolei zarząd PKP Cargo uważa, że to związek zawodowy jest częścią problemu, który dotknął firmę.

Według Mieczysława Jurka, szefa zachodniopomorskiej "Solidarności", sytuacja jest dramatyczna, bo władze PKP Cargo zmierzają do likwidacji spółki i spółek zależnych. W skali kraju, według związku, problem może dotknąć 5 tys. pracowników. Ważnym aspektem, z perspektywy związkowców, jest to, że Cargotabor to podstawowy zakład przygotowujący wagony, służące do przeładunków, które odbywają się w szczecińskim porcie - zatem likwidacja takiego strategicznego zakładu pracy przyniesie nie tylko dotkliwe skutki społeczne, ale postawi też pod znakiem zapytania całą działalność przeładunkową w naszym regionie.

- Trudna sytuacja nastała, gdy Marcin Wojewódka przyszedł do pracy w kwietniu jako prezes PKP Cargo - mówił Władysław Szczygielski, związkowiec z PKP Cargo Tabor. - Obcięto nam wszelkie prace, nie odbierano wagonów, nie zlecano nic. Obcięliśmy w czerwcu 20 proc. pensji. Zarząd powiedział, że to wystarczy, aby utrzymać spółkę. Ale dwa dni temu przedstawił nam likwidację i zwolnienia grupowe.

Mieczysław Jurek skarżył się na to, że zarząd PKP Cargo nie prowadzi z "Solidarnością" dialogu, tylko ogłasza swoje decyzje. Jednocześnie przyznał, że problemy spółki ciągną się od lat i nie zaczęły się za obecnych rządów.

Jeśli nie uda się dialog, będą akcje protestacyjne

Według Mieczysława Jurka zachodniopomorscy politycy niedostatecznie interesują się tą sprawą. Jego zdaniem marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski "bojkotują" spotkania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

"Solidarność" domaga się jak najszybszego spotkania Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego. Obrady zaplanowane są na wrzesień, ale zdaniem związkowców jeśli będzie to druga połowa miesiąca, to może być już za późno na jakiekolwiek konstruktywne działania.

- W sytuacji kiedy nie dojdzie do szybkiego spotkania, i nie zdążymy w odpowiednim czasie zareagować, to wówczas zostaje nam obrona bezpośrednia, to znaczy pozostaje nam wyjście i ogłoszenie akcji protestacyjnych w różnym kształcie, o różnym zakresie, w różnych miejscach - zapowiedział Mieczysław Jurek. - Chcemy dialogu, żeby politycy się z nami spotkali, żeby politycy zachodniopomorscy rozmawiali ze stroną społeczną. Jedyną osobą, która próbuje poważnie się tym zainteresować, jest Artur Szałabawka.

Gabriela Wiatr, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pytana o zarzuty Mieczysława Jurka wobec marszałka, napisała "Kurierowi": "Uwagi pana przewodniczącego są niezasadne, ponieważ Marszałka reprezentował i wypowiadał się w imieniu Samorządu Województwa członek Zarządu, Bogdan Jaroszewicz".

PKP Cargo: "Na szczególne potępienie zasługuje rola "Solidarności""

PKP Cargo ogłosił komunikat na temat sytuacji w spółce. Wynika z niego, do "tragicznej sytuacji" doprowadziły "karygodne decyzje Pana Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Pana Premiera Jacka Sasina z lata 2022 r.", a także działania ówczesnych członków zarządu firmy. Kierownictwo spółki wskazało, że "na szczególne potępienie zasługuje rola Związku Zawodowego NSZZ Solidarność oraz jego przedstawicieli w organach Spółki PKP Cargo, którzy dbali głównie o interesy własne i członków swoich rodzin, a nie pracowników PKP Cargo". Pada poważne oskarżenie: "Nepotyzm, kolesiostwo oraz brak troski o dobro wspólne, jakim jest spółka PKP Cargo, doprowadził do obecnej, niezwykle trudnej sytuacji Spółki, w tym okresowego braku środków na wpłatę wynagrodzeń w pełnej wysokości".

- Przy tego rodzaju informacjach potrzebne są fakty i nazwiska - skomentował Mieczysław Jurek.

Mateusz Morawiecki zamieścił na Twitterze materiał, w którym usłyszymy: "Koalicja nieudaczników dąży do likwidacji polskiej strategicznej spółki PKP Cargo. Nasz narodowy przewoźnik jeszcze w 2023 r. osiągnął zysk netto przekraczający 80 milionów złotych".

W 2022 r. premier Mateusz Morawiecki polecił PKP Cargo przewóz węgla importowanego przez PGE Paliwa i Węglokoks. Według PKP wykonanie decyzji premiera pociągnęło za sobą konieczność zerwania szeregu kontraktów z klientami i utraty przychodów z nich. A to, między innymi, przyczyniło się do obecnych kłopotów finansowych firmy. Z kolei Ministerstwo Aktywów Państwowych ogłosiło, że nie ma podstaw do wypłaty rekompensaty pieniędzy PKP Cargo za "decyzję węglową" premiera rządu PiS.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce.©℗

