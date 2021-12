Torowa rewolucja w Szczecinie. Tramwaje pojadą na Szafera, znikną w centrum

Już tylko tydzień pozostał do wjazdu tramwajów na nową pętlę przy ul. Szafera. Od soboty (18 grudnia), kursować tam będą linie 1 i 3. Przy okazji spółka Tramwaje Szczecińskie informuje o kilku innych istotnych zmianach, które wymuszą tymczasowe funkcjonowanie kilkudziesięciu linii - autobusowych i tramwajowych. Niestety, nie obejdzie się też bez zamknięcia kolejnych ulic.



Tramwaje linii 1 będą kursować na trasie Osiedle Zawadzkiego – al. Wojska Polskiego – al. Piastów – Pomorzany. Z kolei linia 3 pojedzie na trasie Osiedle Zawadzkiego – Arkońska – Kołłątaja. Tam kierowców i pasażerów czeka spora nowość. Pasażerowie będą wysiadać na dotychczasowym przystanku "Kołłątaja" w al. Wyzwolenia. Puste składy (i na to będą musieli uważać kierowcy) będą cofać do ul. Kołłątaja, gdzie na wysokości pętli autobusowej będzie zlokalizowany przystanek dla wsiadających w kierunku os. Zawadzkiego.

Dalsze zmiany z tym związane to całkowite wstrzymanie ruchu tramwajowego pomiędzy rondem Giedroycia a pl. Szarych Szeregów. Dojazd z Niebuszewa do pl. Kościuszki zapewni zastępcza linia autobusowa 812. Tramwaje kursujące dotychczas do Lasu Arkońskiego pojadą inaczej. Linia 5 z Krzekowa do Stoczni Szczecińskiej, ale przez Bohaterów Warszawy, Krzywoustego i Niepodległości, a linia 12 z Głębokiego przez al. Wojska Polskiego, pl. Gałczyńskiego, Jagiellońską. al. Piastów do Pomorzan.

Dla kierowców jest jedna dobra wiadomość: od najbliższej soboty powraca ruch na obu nitkach ul. Matejki. Niestety, zamknięta będzie nitka al. Wyzwolenia pod ul. Rayskiego do ul. Mazowieckiej. Ruch w obu kierunkach będzie się odbywał nitką przy "Galaxy".

Również w sobotę pojawią się pierwsze zmiany w związku z oczekiwanym od lat remontem ul. Kolumba. Tramwaje linii 6 jeszcze przez kilka tygodni dojadą do Pomorzan. Kierowcy muszą już wypatrywać zmian przy ul. Smolańskiej, gdzie pojawiły się dla nich odpowiednie informacje. Tam planowane jest całkowite zamknięcie przejazdu odcinkiem ul. Smolańskiej od wjazdu na teren sklepu NETTO do wjazdu na drogę wewnętrzną na tyłach budynku Smolańska 3.

Większym problemem okaże się zamknięcie tzw. "ucha Sternickiego" oraz zamknięcie Nabrzeża Wieleckiego od ul. Wyszyńskiego do ul. Nowej. Jadący ulicą Nabrzeże Wieleckie od strony Trasy Zamkowej będą mieli możliwość jazdy z prawego pasa w prawo, z lewego w lewo, a pas środkowy wyłączony z ruchu.

O wszystkich zmianach będziemy informowali także w najbliższych dniach. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI