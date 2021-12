Tramwaj do Mierzyna po konsultacjach

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy "Tramwaju do Mierzyna". Ich wyniki powinniśmy poznać jeszcze przed świętami. Nie wiadomo natomiast, kiedy inwestycja będzie zrealizowana.

Konsultacje trwały przez miesiąc, odbywały się w formie elektronicznej i papierowej. Pytania dotyczyły m.in. tego, czy mieszkańcy są za budową tradycyjnej pętli, czy może krańcówki z wykorzystaniem wagonów dwukierunkowych, czy są za jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowej pętli autobusowej przy ul. Kwiatowej, likwidacją ogródków działkowych przy ul. Przygodnej i czy zgadzają się na wycinkę drzew na wysokości CH "Ster", dokąd ma być wydłużona linia tramwajowa w ul. Ku Słońcu.

- W konsultacjach 338 osób oddało głosy na formularzach papierowych, natomiast 994 osoby skorzystały z możliwości wyrażenia opinii on-line - informuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. - Raport z konsultacji zostanie opublikowany do 30 dni od daty ich zakończenia.

Dalsze kroki w sprawie tej inwestycji miasto podejmie po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonych konsultacji. Na pewno nie nastąpi to więc w bieżącym roku. Warto jednak pamiętać, że wyniki konsultacji to tylko kolejny krok do realizacji zadania.

- Miasto od samego początku zaznaczało, że realizacja tej inwestycji jest ściśle powiązana z uzyskaniem dofinansowania zewnętrznego - przypomina Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Dopiero po zapewnieniu finansowania będzie można mówić o konkretnych terminach. ©℗

ToT