W sobotę i niedzielę tramwajem na prawobrzeże nie dojedziemy

Spore utrudnienia czekają podczas weekendu pasażerów korzystających z tramwajów pomiędzy prawo- i lewobrzeżem. W związku z pracami pod wiaduktem kolejowym nad ul. Gdańską w sobotę i niedzielę wstrzymany będzie ruch tramwajowy na odcinku Wyszyńskiego – Turkusowa.

Tramwaje linii nr 2 od Stoczni Szczecińskiej, 7 od Krzekowa, a 8 z Gumieniec będą kursować do przystanku Wyszyńskiego i dalej do Dworcowej. Przystanek Brama Portowa dla linii nr 2 w kierunku Stoczni Szczecińskiej zostanie zlokalizowany na wysokosci „Posejdona” (dawny przystanek linii nr 03. Przystanek Brama Portowa dla linii 7 w kierunku Krzekowa i 8 w kierunku Gumieniec będzie zlokalizowany na sąsiednim torze (przystanek linii nr: 9, 10, 62 i 87).

Na trasie Turkusowa – Walecznych – rondo Ułanów Podolskich – Leszczynowa – Eskadrowa – most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Wyszyńskiego – Brama Portowa zostanie uruchomiona zastępcza linia autobusowa 807. Na Bramie Portowej przystanek dla wysiadających będzie zlokalizowany na torowisku tramwajowym (przystanek linii nr 7 i 8 w kierunku pl. Kosciuszki), natomiast przytanek początkowy przy Bramie Portowej w kierunku Turkusowej będzie zlokalizowany przy kwiaciarkach (przystanek linii 75).

Autobusy 807 będą kursowały w sobotę do godz. 9 i po godz. 18 co 10 minut, w pozostałym okresie co 6 minut, natomiast w niedzielę do godz. 11 i po godz. 18 co 12 minut, w pozostałym okresie co 10 minut.

