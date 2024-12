Tony produktów prosto na święta. Po raz 18. pomoc dla hospicyjnych rodzin [GALERIA]

W środę tony produktów dotarły do siedziby hospicjum. W rozładunku pomagali studenci psychologii. Fot. Piotr SIKORA

Ponad 100 tys. zł to łączna wartość produktów spożywczych, słodyczy i środków chemicznych, jakie trafią jeszcze przed świętami do rodzin pozostających pod opieką Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Takie dary hospicjum otrzymuje po raz osiemnasty! Od osiemnastu lat inicjatorowi tej wyjątkowej akcji udaje się zaprosić do wsparcia szerokie grono osób, w tym przedsiębiorców.

Sytuacja finansowa hospicyjnych rodzin bywa bardzo trudna, a misją hospicjum jest ich kompleksowe wsparcie – nie tylko medyczne i psychologiczne, ale również socjalne. 18 lat temu, gdy fundacja zaczynała swoją działalność, przedświąteczną pomoc rzeczową zaoferował Mirosław Moroz, wówczas prezydent Rotary Clubu Szczecin. Zbiórka pieniędzy i zakup produktów to miała być jednorazowa grudniowa akcja, ale od tego czasu jest prowadzona przez 18 lat i nie zwalnia tempa. Jej inicjator konsekwentnie namawia i przekonuje do pomocy duże grono osób, w tym przedsiębiorców. Z powodzeniem, bo efekty tych działań znów są imponujące.

Fundacja ma pod opieką ok. dwustu pacjentów (w tym pięćdziesięcioro dzieci) na terenie całego województwa. Pracownik socjalny rozeznaje, gdzie przedświąteczne wsparcie rzeczowe się przyda. Często potrzebne są podstawowe produkty, nawet artykuły pierwszej potrzeby.

– To dla naszych rodzin bardzo znacząca pomoc – mówi z wdzięcznością Kinga Krzywcka, prezeska hospicyjnej fundacji. – Wiemy, że wiele z nich na nią czeka. W tym roku przekażemy im sto paczek, z produktami potrzebnymi na święta. Oprócz tych podstawowych, będą też takie przyjemności jak kawa czy słodycze.

Zakupy są dobrze przemyślane i uzgadniane z hospicjum, by do odbiorów trafiło to, czego potrzebują. W środę wielkim transportem niemal 8 ton produktów (19 palet towaru) dostarczono do siedziby fundacji przy al. Wojska Polskiego. W rozładowaniu, z zaangażowaniem i uśmiechem, pomogło 20 studentów psychologii z Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie, a towarzyszył im hospicyjny zespół i Miorosław Moroz, który nad akcją czuwa zawsze od początku do samego finału. ©℗

(gan)