Uczniowie ulepili tysiąc pierogów. Przed świętami pomoc ma inny wymiar [GALERIA, FILM]

W lepienie pierogów zaangażowało się ok. dwudziestu uczniów, nie tylko kucharze, ale również uczennice szkolące się na fryzjerki oraz chłopcy - przyszli mechanicy i lakiernicy. Fot. Piotr Sikora

Kolejny raz młodzież z Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ul. Chmielewskiego w Szczecinie wsparła pomocą najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Zwinne ręce uczniów ulepiły tysiąc pierogów ruskich z przeznaczeniem dla Caritasu w Policach i Szczecinie. Wigilijne smakołyki będą rozdawane osobom w kryzysie bezdomności.

Od lat szkoła współpracuje z Fundacją „Dzikie Anioły" z Polic, której założycielem i prezesem jest Tomasz Bieganowski, fotograf, absolwent „Rzemieślnika" z ul. Chmielewskiego. Lepienie pierogów, by nasycić osoby bezdomne, to nie pierwsza, ani nie jedyna wspólna akcja.

- Najpierw zbieraliśmy fundusze na produkty potrzebne do wyrobienia tylu pierogów, potem nasi uczniowie zakasali rękawy i je lepili. W pracę zaangażowało się ok. dwudziestu uczniów, nie tylko kucharze, ale również uczennice szkolące się na fryzjerki oraz chłopcy - przyszli mechanicy i lakiernicy - mówi Elżbieta Kacprzak, dyrektorka Zespoły Szkół Rzemieślniczych. - Do wałkowania ciasta męska siła bardzo się przydała. Niektórzy z wyrobem pierogów mieli styczność pierwszy raz, ale wyszło im to znakomicie.

Po obgotowaniu w szkolnej kuchni, ruskie wyruszyły do osób bezdomnych. Dla młodzieży to wspaniała lekcja pomagania.

- Ta pomoc przed świętami ma innych wymiar, a młodzież jest na nią bardziej otwarta, chętniej się angażuje - stwierdza dyrektorka, dumna z postawy nastolatków. - Już niebawem zrealizujemy kolejną akcję, jeszcze przed świętami odwiedzimy DPS „Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej, gdzie o dwudziestu czterech seniorów zadbają nasze uczennice - przyszłe fryzjerki. Umyją pensjonariuszkom włosy, ostrzygą je i wymodelują. Dzięki współpracy z „Fale, loki, koki" uda się nam także obdarować starsze panie z DPS-u świątecznymi paczuszkami - zestawami, w których znajdzie się szampon i odżywka.

W gwiazdkowych podarunkach dla seniorów z ul. Kruczej nie zabraknie także samodzielnie upieczonych przez uczniów pierników w kształcie puzzla - symbolu szkoły, która pomoc dla najsłabszych ma niemal wpisaną w plan lekcji. ©℗

(kel)

Film: Piotr Sikora