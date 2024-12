Bombka, fryzjer i Kajtek

Ma autyzm, a to trudny w rehabilitacji zespół zaburzeń w każdej sferze funkcjonowania. Aby dzieciom – takim jak Kajtek – dać szansę na prawidłowy rozwój, potrzeba nie tylko sporo wysiłku, determinacji, ale również pieniędzy. Stąd pomysł na „Mikołaja w kolorze blue” oraz „Bombkę pełną miłości”.

Kajetan jest bodaj najbardziej rozpoznawalnym autystycznym dzieckiem w Szczecinie. Także na łamach „Kuriera” opisywaliśmy lata niestrudzonej walki jego mamy – Anny Szewczyk – o usprawnienie syna: kroki w pokonaniu ograniczeń i wykorzystaniu potencjału, który posiada, ogrom pracy na drodze ku jego – wymarzonej przez mamę – samodzielności.

– W procesie stałym, nieustającym, mozolnym, niezwykle absorbującym i wyczerpującym… Potrzebujemy środków na bieżącą rehabilitację, terapię sensoryczną, masaż, basen, czesne w szkole, na olej CBD. Na wkład własny do szkolnego wyjazdu terapeutycznego, współfinansowanego przez PFRON, a organizowanego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Na Kajtka turnus integracyjno-terapeutyczny… – wylicza Anna Szewczyk, dla której opieka nad synem to pełen opiekuńczy etat. – Na cele bieżące, w zależności od ilości zajęć, potrzebujemy od 2,5 do 3 tysięcy złotych miesięcznie.

W skali roku kwota rośnie w znaczące sumy. Jakich nie ma matka samotnie wychowująca syna, która zawodową aktywność poświęciła na rzecz opieki nad synem.

– Autyzm to zespół zaburzeń neurorozwojowych w każdej sferze funkcjonowania: poznawczej, fizycznej i komunikacyjnej – Anna Szewczyk tłumaczy, z czym zmaga się jej syn i ona w opiece nad nim. – Spektrum autyzmu jest bardzo szerokie: od bardzo powierzchownych zaburzeń, czyli bez niepełnosprawności intelektualnych – dawniej diagnozowany jako Zespół Aspergera, do zaburzeń głębokich – łącznie z niepełnosprawnością intelektualną. Każdy autysta w mniejszym lub większym stopniu ma trudności społeczne, emocjonalne, brak mowy bądź trudności w komunikowaniu, w przystosowaniu się do otoczenia, zaburzenia sensoryczne, nieharmonijny rozwój, problemy z koncentracją i przetwarzaniem słuchowym.

Kajetan miał wszystkie możliwe nadwrażliwości. Jednak przez lata – za sprawą kompleksowej rehabilitacji – pięknie się rozwija w drodze ku przyszłej samodzielności. Każdy może ją wspomóc, choćby symbolicznym datkiem. Czy to podczas sobotniej (7 grudnia) akcji w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaxy, czy też w trakcie niedzielnego (8 grudnia) „Mikołaja w kolorze blue” (Zakątek Fryzjerski – ul. Ruska 1).

– Dzieci wzięły udział w XII szczecińskim konkursie pt. „Bombka pełna miłości”. Każdy, kto w najbliższą sobotę wrzuci datek do skarbonki w Galaxy, czyli wesprze zbiórkę środków na rehabilitację i terapię mojego syna, ten otrzyma jedną z takich wyjątkowych bombek bożonarodzeniowych. Zapraszam, tym bardziej że akcja będzie przypadała w 14 urodziny Kajetana – zachęca Anna Szewczyk.

Natomiast niedzielna akcja w Zakątku Fryzjerskim – Bogumiły Depy i Agnieszki Matusiak – będzie dość oczywista: cały dochód tego dnia pochodzący ze strzyżenia i modelowania włosów, a też masażu skóry głowy zostanie przeznaczony na wsparcie terapii Kajetana Majewskiego. ©℗

