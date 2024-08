The Tall Ships Races. Pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa

Fot. Ryszard Pakieser

Przez kilka najbliższych dni nadodrzańskie bulwary w Szczecinie odwiedzą prawdziwe tłumy. Pamiętajmy o podstawowych zasadach dotyczących bezpieczeństwa w czasie imprezy.

Loty dronem

Podczas wydarzenia obowiązywać będzie zakaz lotów. Strefa bez dronów obowiązuje od 1 do 5 sierpnia do godziny 18. Obszar wyłączony obejmuje: w strefie poziomej – 900 metrów od punktu centralnego, który wyznacza zjazd z Nabrzeża Wieleckiego w kierunku centrum miasta, w strefie pionowej – 500 metrów. Za niedostosowanie się do zakazu drony będą mogły zostać unieruchomione lub zniszczone. Za złamanie zakazu operatorom/pilotom grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub rok więzienia.

Służby i zasady bezpieczeństwa

W czasie finału regat The Tall Ships Races na Wyspie Bielawa znajdować się będzie Zintegrowane Stanowisko Kierowania, które utworzą funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej Szczecin, SzWOPR, WSPR, WZKiOL, PSP oraz firma ochroniarska FORT.

Na terenie wydarzenie zlokalizowane będą również punkty z informacją, stanowiska policji czy pierwszej pomocy.

Tymczasowy Posterunek Policji:

Ulica Małopolska (pomiędzy ulicami Pobożnego a Starzyńskiego)

Nabrzeże Celne na wysokości Mostu Długiego

Policyjna Izba Dziecka:

Ulica Jarowita (przy terenie Strefy Dziecięcej)

Ulica Wendy (za Morskim Centrum Nauki w kierunku Nabrzeża Starówka)

Punk Medyczny:

Ulica Komandorska

Róg ulic Jarowita i Szczerbcowej (przy Strefie Dziecięcej)

Ulica Wendy (w sąsiedztwie Morskiego Centrum Nauki)

Punkt Informacyjny:

Urząd Wojewódzki

Ulica Zbożowa (pomiędzy mostami pontonowymi)

Uważaj na siebie: