Na Wałach i Łasztowni Jarmark pod Żaglami

Jak zawsze jedną z atrakcji, które towarzyszą finałom The Tall Ships Races 2024, będzie Jarmark pod Żaglami. Stoiska można odwiedzać na Wałach Chrobrego i Łasztowni, jest też Aleja Artystów – również umiejscowiona w przestrzeni Wałów Chrobrego.

Jarmark pod Żaglami to niemal 250 stoisk, rozmieszczonych po obydwu stronach rzeki; na lewym brzegu będą to Wały Chrobrego przy ul. Jana z Kolna, a na prawym odcinek Łasztowni, ciągnący się aż do Trasy Zamkowej. Wystawcy przygotowali m.in. pamiątki marynistyczne: akcesoria o tematyce morskiej, w tym breloki do kluczy, plecaki, pokrowce na butelki i torby na rower, rękodzieło: wyroby ze szkła, dekoracje z drewna, autorska biżuteria i ceramika, kosmetyki: perfumy, kadzidełka, wyroby spożywcze: lokalna żywność, kiełbasy, paprykarz szczeciński, bułki z szarpanym mięsem, oraz przysmaki z różnych zakątków świata - portugalskie przekąski, lody naturalne, przysmaki tureckie, sushi. Będzie też ręcznie robiona biżuteria: ze srebra, bursztynu, kamieni naturalnych i pereł, a także pokryta metalem z naturalnych roślin.

W Alei Artystów twórcy prezentują swoje prace i talenty, oferując: malarstwo i rzeźby, artystyczne zdjęcia, a także literaturę: książki autorów szczecińskich, albumy, przewodniki. Znajdziemy tu również wyroby handmade. (K)