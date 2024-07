Muzyczny rejs. Trzy dni żeglarskich pieśni

Szanty, a także muzyka folkowa, celtycka i romantyczne ballady będą rozbrzmiewały na scenie od 2 do 4 sierpnia. Fot. materiały organizatora

Podczas finału The Tall Ships Races 2024 w Szczecinie przez trzy dni będzie można posłuchać najwspanialszych żeglarskich pieśni na specjalnej scenie, która zacumuje przy Bulwarze Gdyńskim na wysokości Urzędu Celnego.

Szanty, a także muzyka folkowa, celtycka i romantyczne ballady będą rozbrzmiewały na scenie od 2 do 4 sierpnia. Przez trzy dni występować będą tu zarówno lokalne szczecińskie zespoły, jak i goście z innych regionów naszego kraju.

Każdy dzień rozpocznie koncert Szczecińskich Talentów. Pierwszy z nich będzie Ikrek – czyli trio wyjątkowych multiinstrumentalistów wykonujących pieśni Fairytale Folk. Później na scenie wystąpią kolejne szczecińskie kapele: IGA’CKI Band, który zasłynął z grania autorskich utworów o żeglarskim charakterze, nawiązujących wprost do morskiego i żeglarskiego klimatu Szczecina; Dair to z kolei najbardziej celtycka grupa muzyczna w Szczecinie, która wykonuje m.in. utwory szkockie, irlandzkie, bretońskie sięgając po szerokie inspiracje z różnorodnych nurtów muzycznych – od bardzo tradycyjnych inspiracji, po rock, punk folk czy poezję śpiewaną. Wystąpi After Blues, czyli szczeciński zespół grający autorskie kompozycje i największe bluesowe klasyki. Później scenę opanują najlepsze zespoły folkowo-szantowe – Ryczące dwudziestki, Queen Anne’s Revenge oraz Wikingowie, których misją jest zachowanie i kultywowanie pięknej tradycji żeglarskich pieśni. Na koniec pierwszego dnia wystąpi zespół Cheap Tobacco.

Sobotnie granie w ramach cyklu Szczecińskich Talentów rozpocznie rockowa kapela Noisetree. Później na scenie wystąpi szantowy zespół Klang, który zagra koncert dla dzieci. Pozostaniemy w morskim klimacie podczas występów zespołów The Nierobbers, North Cape, Majtki Bosmana i Flash Creep. Wieczorem posłuchamy wyjątkowego koncertu Męskiego Chóru Szantowego „Zawisza Czarny”. Na zakończenie zaprezentuje się jeszcze Atlantyda, wykonująca tradycyjne żeglarskie pieśni z gitarowym akompaniamentem, a scenę zamknie Chango – zespół czterech muzyków łączących elementy funku, jazzu, rocka i bluesa.

W niedzielę znów zacznie się od Szczecińskich Talentów i zespołu Queenkutee. Regatowej publiczności zaprezentuje się także Kraków Street Band, zespół znany z wykonywania utworów z pogranicza folku, rocka, bluesa, country i tradycyjnego jazzu. Usłyszymy także Perły i Łotry, zespół, który wykonuje tradycyjną muzykę szantowo-folkową w tym m.in. tradycyjne marynarskie pieśni pracy a’cappella.

Tego dnia na scenie zobaczymy ponownie zespoły, które koncertowały już wcześniej. Będzie to świetna okazja dla wszystkich, którzy nie mogli zobaczyć ich w piątek i sobotę. Dla widzów zagrają ponownie: Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”, North Cape, The Nierobbers, Wikingowie, Klang oraz Flash Creep.

(K)