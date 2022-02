Tańsze tankowanie. Kierowcom ulżyło

Kierowcy od 1 lutego mogą taniej tankować. Jest to możliwe dzięki obniżeniu przez rząd stawki VAT na paliwa z 23 do 8 proc., a także działaniom optymalizacyjnym podejmowanym przez koncern. Ceny benzyny i oleju napędowego obniżyły się średnio o ponad 70 groszy za litr.

We wtorek (1 lutego) litr popularnej benzyny Pb95 w Szczecinie można było kupić już za 5,11 zł (np. na stacji Orlenu przy ul. Kadłubka czy Statoilu 1-2-3 przy ul. Chopina), a przy markecie Auchan nawet za 5,08 zł.

– Dotrzymujemy słowa i obniżamy ceny paliw dla Polaków – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. – To efekt działań rządu premiera Mateusza Morawieckiego, skutecznej walki z szarą strefą i naszych działań, które systematycznie i z pełną determinacją prowadzimy już od czterech lat. Konsekwentnie modernizujemy aktywa rafineryjne, optymalizujemy procesy produkcyjne, a także logistykę. Dodatkowo w latach 2020-2021 zarząd koncernu podjął odważną decyzję o zakupie 19 mln praw do emisji dwutlenku węgla po cenie 23-24 euro za tonę, które dziś kosztują ponad 80 euro za tonę. To m.in. dzięki tym inicjatywom dzisiaj ceny paliw w Polsce są najniższymi w całej Unii Europejskiej.

Obecnie obowiązująca stawka VAT jest najniższa w porównaniu do wszystkich krajów w UE, co przełożyło się na niższe ceny paliw na stacjach Orlenu. To kolejna w ostatnim czasie zmiana na korzyść kierowców. Wcześniej, w grudniu 2021 r. PKN Orlen obniżył ceny paliw niezwłocznie po wdrożeniu tarczy antyinflacyjnej.

Pakiet paliwowy został przyjęty przez rząd w 2016 r. i skutecznie ograniczył szarą strefę w obrocie paliwami. Od 2015, kiedy przepisy jeszcze nie obowiązywały, do 2021 r. w Polsce skokowo wzrosła legalna konsumpcja paliw, w tym oleju napędowego o 55 proc. do ponad 18 mln ton i benzyny o 28 proc. do blisko 5 mln ton.

Podjęte inicjatywy i zrealizowane inwestycje w obszarze rafinerii czy logistyki umożliwiają stabilizację cen paliw w momencie niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego. Na ostateczne ceny wpływ mają bowiem niezależne od koncernów paliwowych zewnętrzne czynniki, m.in. ceny ropy na globalnych rynkach i kurs dolara.

(ek)