Coraz droższe święta!

Za to ośmiorniczki są tanie w biedrze. Tak zawsze mowią ci z peło w telewizji jak im wypominano żarcie po drogich knajpach za państwowe

Heniek

2021-12-16 23:00:25

W święta nie świętujemy bigosu ani cebuli tylko narodziny Jezusa Chrystusa. On narodził się w stajence a nie w apartamencie. Zastawiony suto stół to produkt wspólczesnej ideologii konsumpcjonizmu. Opłatek, proste potrawy i czas dla bliskich. Na to drożyzna nie ma siły wpłynąć