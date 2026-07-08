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Tak wypadli zachodniopomorscy maturzyści

Data publikacji: 08 lipca 2026 r. 09:28
Ostatnia aktualizacja: 08 lipca 2026 r. 09:30
Tak wypadli zachodniopomorscy maturzyści
Fot. Agata Jankowska  

79,9 proc. zachodniopomorskich maturzystów zdało egzamin dojrzałości - podała w środę Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. W liceach ogólnokształcących - 83,4 proc, w technikach - 72,2 proc. 

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Średnia dla całego kraju wyniosła 81,1 proc. dla ogółu maturzystów oraz 83,9 proc. dla absolwentów liceów i 71,3 proc. dla absolwentów techników.

Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w terminie głównym w maju 2026 roku w województwie zachodniopomorskim przystąpiło 12 121 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników, szkół artystycznych, branżowych szkół II stopnia).

Wkrótce więcej informacji.

(as)

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