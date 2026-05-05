Maturzyści kontra królowa nauk. Drugi dzień egzaminu dojarzałości [GALERIA]

We wtorek absolwenci szkół średnich pisali maturę z matematyki na poziomie podstawowym. Fot. Agata JANKOWSKA

We wtorek 5 maja w całej Polsce odbyły się pisemne matury z matematyki na poziomie podstawowym, które są obowiązkowe dla wszystkich osób przystępujących do egzaminu dojrzałości. Zdania co do jego poziomu były podzielone – dla jednych był trudny, dla innych wręcz przeciwnie. Aby uznać egzamin za zdany, maturzysta musi uzyskać minimum 30 proc. punktów.

Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie przy Alei Piastów w Szczecinie potwierdzają, że tegoroczna matura z matematyki była dość wymagająca. Pierwsze osoby zaczęły wychodzić z sal dopiero około 15 minut przed zakończeniem egzaminu. Rozpoczął się on o godz. 9 i trwał do godz. 12.

– „Strzelałam” przy dwóch albo trzech zadaniach zamkniętych, ale nie mam też pewności co do pozostałych. Zadań było sporo, aż trzydzieści trzy, a czasu tak naprawdę niewiele – mówi maturzystka Ania.

O tym, że trzy godziny przeznaczone na napisanie egzaminu okazały się niewystarczające, mówią także inni.

– Matematyka była trudna, choć lubię ten przedmiot. Zadania zamknięte były łatwe, otwarte – trudne i czasochłonne. Widać, że brakuje czasu na ich rozwiązanie. Mało ludzi wychodzi przed czasem, wszyscy siedzą w salach do końca i rozwiązują. Próbna matura z matematyki była zdecydowanie łatwiejsza – ocenia Julia.

Z egzaminu nie jest zadowolona również pani Katarzyna. Pisała maturę w formule z 2015 roku – to było jej drugie podejście do egzaminu po kilkunastu latach. Pierwszy raz zdawała maturę w 2011 roku. Wtedy oblała matematykę.

– Stara formuła była bardzo trudna, trudniejsza niż ta z 2023 r. Jestem wkurzona, miałam za mało czasu na rozwiązanie wszystkich zadań, otwartych nawet nie zaczęłam – opowiada.

Przypomnijmy, że w tym roku maturę w starej formule z 2015 roku piszą absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych. W nowej formule, z 2023 roku, piszą ją absolwenci szkół średnich w bieżącym roku szkolnym, czyli 2025/2026.

Z egzaminu maturalnego z matematyki można uzyskać maksymalnie 50 punktów. Aby zdać, trzeba zdobyć minimum 30 proc. punktów.

Arkusz tegorocznej matury z matematyki zawierał 33 zadania, w tym zadania zamknięte oraz otwarte. Dominowały funkcje, algebra, geometria i trygonometria. Podczas egzaminu maturzyści mogli korzystać z przyborów geometrycznych oraz kart wzorów matematycznych.©℗

Agata Jankowska

