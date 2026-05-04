Egzamin dojrzałości w szpitalu. Zuzanna przystąpiła do matury w trakcie leczenia onkologicznego

Zuzanna w poniedziałek przystąpiła do matury z języka polskiego, choć jeszcze dzień wcześniej była w trakcie chemioterapii. Fot. USK nr 1 PUM

Zuzanna ma 17 lat i właśnie przystąpiła do matury, podobnie jak jej rówieśnicy. Rzecz w tym, że dziewczyna zrobiła to w szpitalu, w ramach Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie. Od kilku miesięcy jest pacjentką Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM, gdzie poddawana jest leczeniu onkologicznemu. W styczniu wykryto u niej guza mózgu.

REKLAMA

Maturzystka pochodzi z niewielkiej miejscowości pod Lubinem i jest uczennicą klasy maturalnej liceum w Polkowicach o profilu policyjnym. Na początku roku jej plany zostały nagle przerwane przez poważną chorobę.

– W styczniu, po wystąpieniu silnych bólów głowy i objawów neurologicznych, rozpoczęło się pilne poszukiwanie przyczyny. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało obecność dużego guza mózgu. Ze szpitala w Nowej Soli nastolatka została niezwłocznie skierowana do Szczecina na operację neurochirurgiczną. Zabieg przeprowadził zespół pod kierownictwem prof. Leszka Sagana. Następnie Zuzanna trafiła pod opiekę specjalistów Kliniki Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej uniwersyteckiej „Jedynki” – informuje Magdalena Knop, rzecznik prasowy USK nr 1 PUM w Szczecinie.

Od momentu diagnozy Zuzanna spędziła w szpitalu prawie trzy miesiące. Jej leczenie obejmuje chemioterapię, której ostatni cykl rozpoczął się bezpośrednio przed majówką, a zakończył się w niedzielę.

Rak nie powstrzymał nastolatki przed przystąpieniem do matury – w poniedziałek, 4 maja, dziewczyna napisała pierwszy egzamin z języka polskiego.

Jak informuje Magdalena Knop, zorganizowanie egzaminu w szpitalu wymagało skoordynowanej współpracy szkoły macierzystej w Polkowicach oraz Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie, a także sprawnego przeprowadzenia procedur pomiędzy dwiema okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

– Przygotowanie egzaminu w warunkach szpitalnych wymagało szybkiej i ścisłej współpracy wielu instytucji. Dzięki zaangażowaniu i pełnej mobilizacji wszystkich stron udało się w krótkim czasie spełnić wszystkie wymagania formalne. Pierwszy raz w historii naszej szkoły stanęliśmy w obliczu takiego wyzwania. Dziś, po pierwszym dniu sprawnie przeprowadzonego egzaminu, możemy z dumą powiedzieć, że się udało – podkreśla Justyna Krakowiak-Misiuna, dyrektor Zespołu Szkół Szpitalnych w Szczecinie.

Zuzanna zdecydowała się pisać maturę w Szczecinie, choć miała możliwość zrobienia tego w swojej szkole.

– To była jej świadoma decyzja. Nie chciała ryzykować sytuacji, w której ewentualne pogorszenie stanu zdrowia mogłoby wpłynąć na przebieg egzaminu lub go przerwać innym uczniom. Wykazała się ogromną odpowiedzialnością i dojrzałością – mówi Urszula, mama pacjentki.

Personel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca uwagę na determinację pacjentki i jej dojrzałą postawę.

– Każdego dnia jesteśmy świadkami ogromnej siły naszych małych podopiecznych, którzy mierzą się z poważnymi chorobami. W przypadku Zuzanny ta determinacja wyraża się nie tylko w walce o zdrowie, ale także w decyzji o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości mimo trwającego leczenia. Cały zespół trzyma za nią kciuki – mówi dr hab. Konrad Jarosz, dyrektor naczelny USK nr 1 PUM.

Przed pacjentką kolejne egzaminy pisemne – matematyka oraz język angielski na poziomie podstawowym i rozszerzonym.©℗

(aj)

REKLAMA