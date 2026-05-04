Ruszyły matury. W poniedziałek egzamin pisemny z języka polskiego [GALERIA]

Rozpoczęły się tegoroczne egzaminy maturalne. Dziś abiturienci piszą maturę z języka polskiego. Kolejne egzaminy zdawać będą z matematyki, języka obcego i przedmiotu dodatkowego.



Wynik matury decyduje o dalszej ścieżce edukacyjnej i wykształceniu. Dziś o godz. 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu z języka polskiego.



Maciej, maturzysta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie, mówi, że bardziej pewnie czuje się w przedmiotach humanistycznych.



– Zaczynając naukę w pierwszym liceum, wydawało mi się, że jestem bardziej umysłem ścisłym, ale mi się to zmieniło, bo teraz zacząłem pisać różne teksty. Jestem też komentatorem sportowym, więc raczej umysł już teraz mam bardziej taki humanistyczny – wyjaśnia.



Czuje, że jest dobrze przygotowany do egzaminów ze wszystkich przedmiotów.



– Te cztery lata liceum nie poszły na marne – podkreśla z pewnością siebie.



– Chyba najbardziej boję się królowej nauk, czyli matmy – mówi Miłosz.



Widać, że mimo wszystko nastroje są dobre. Maturzyści przed wejściem na salę żartują, wygłupiają się, głośno rozmawiają. Kilku z nich prosi ulubioną nauczycielkę o „kopa” na szczęście.



Przed godz. 9.00 licealiści zajmują miejsca i czekają na rozdanie arkuszy maturalnych.



Egzamin potrwa 240 minut. Aby go zdać, trzeba uzyskać 30 proc. wszystkich punktów, których jest łącznie 60.



