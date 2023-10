Szymon Hołownia chce tworzyć "rząd narodowej nadziei" [FILM]

Szymon Hołownia zorganizował briefing prasowy na placu Kościuszki w Szczecinie. Fot. Dariusz Gorajski

"Prawo i Sprawiedliwość ma więcej banerów, ale coraz mniej miejsca w ludzkich sercach" - powiedział we wtorek w Szczecinie Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Jego zdaniem 15 października liberalno-lewicowa opozycja odsunie PiS od władzy i stworzy wspólny rząd. Ogłosił, że kandydaci na posłów z Trzeciej Drogi - czyli wspólnego projektu Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego - "staną na głowie", aby polskie sprawy z powrotem "postawić na nogi".

Były współprowadzący programu "Mam talent!" krytykował PiS m.in. za aferę wizową, pętanie rąk przedsiębiorcom i właścicielom firm absurdalnymi przepisami, cofanie w rozwoju polskiego szkolnictwa przez ministra nauki Przemysława Czarnka.

- Za 12 dni musimy zakończyć rządy PiS - grzmiał Szymon Hołownia. - Widzimy w sondażach, że opozycja rośnie w siłę. My lojalną częścią opozycji demokratycznej i rządu, który stworzy po tych wyborach, na pewno będziemy. Ten rząd nie będzie rządem zemsty narodowej, on będzie rządem narodowej nadziei.

Polityk powiedział, że rozmowy koalicyjne w tej chwili nie są prowadzone. Teraz takie dyskusje byłyby oznaką braku pokory. Trzeba je odłożyć na czas po wyborach, w których, zdaniem lidera Polski 2050, opozycja osiągnie dobry rezultat.

- Widać to w każdej polskiej miejscowości: PiS ma więcej banerów, więcej miejsca w przestrzeni publicznej i mediach w publicznych, ale coraz mniej miejsca w ludzkich sercach. To widać, słychać i czuć - przekonywał Szymon Hołownia.

Polityk odniósł się także do sprawy, który żywo interesuje mieszkańców Pomorza Zachodniego, czyli zwiększonych kontroli niemieckich służb na granicy polsko - niemieckiej:

- Budzimy się w PRL-u. Dlaczego? Dlatego, że polski rząd tak zarządzał kryzysem migracyjnym, że próbował gasić pożar benzyną, próbował to robić paręnaście miesięcy za późno, robił to tak nieudolnie, że co chwila potykał się o własne nogi. Niemcy zamykają granicę, bo kanclerz Scholz ma problemy z sondażami a przed nim wybory, które mogą zdecydować o jego przyszłości. To jego kiełbasa wyborcza. Natomiast umówmy się: byliśmy karmieni w Polsce opowieściami, jak szczelny jest mur na białoruskiej granicy, który wznieśli za miliardy złotych i kazali nam czcić. Tymczasem okazuje się, że kilkanaście tysięcy ludzi miesięcznie spokojnie przekracza ten mur z kierunku białoruskiego.

Numerem 2 na liście Trzeciej Drogi w Szczecinie jest były prezes Radia Szczecin, Adam Rudawski (jedynka to poseł Jarosław Rzepa z PSL). Stając we wtorek obok Szymona Hołowni, przedstawił swoje pomysły na odpolitycznienie mediów. To m.in. likwidacja Rady Mediów Narodowych oraz przeprowadzanie konkursów na szefów mediów publicznych w sposób otwarty, dostępny online.

- Każdy z obywateli będzie mógł zobaczyć, kto stara się o taką funkcję - stwierdził Adam Rudawski. - Zlikwidujemy abonament, który płaci w Polsce tylko 4 proc. gospodarstw domowych, zastąpimy go funduszem mediów polskich, który będzie tworzony z odpisów podatkowych gigantów cyfrowych.©℗

Alan Sasinowski

Film: Piotr Sikora