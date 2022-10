Jak naprawić edukację. Polska 2050 Szymona Hołowni kontra "Lex Czarnek"

(as)

Przemysław Czarnek na antenie telewizji Republika argumentował, że organizacje pozarządowe zainteresowanie wejściem do szkół to głównie genderowskie organizacje, które chcą robić wodę z mózgu dzieciom i mówić o 50 iluś tam płciach, o możliwości wyboru płci kulturowej i społecznej, czyli tej gender, przez co później dzieci mają mnóstwo problemów psychicznych i tożsamościowych. My chcemy, żeby te organizacje - zanim zaczną uczyć w szkole - pokazały, czego będą uczyć, materiały, treść lekcji, po to, żeby rodzice świadomie mogli podjąć decyzję o tym, czy puszczą dzieci na lekcje, czy nie. I żeby kurator, jako organ nadzoru pedagogicznego, mógł zablokować organizacje, które gorszą dzieci".©℗

- Co ważniejsze, organizacje pozarządowe nie będą mogły wspierać nauczycieli przedmiotowców - dodawała B. Markowska. - A przecież tak często lekcje historii, plastyki, godzina wychowawcza były wspierane przez organizacje pozarządowe. Ciekawe inscenizacje historyczne, zajęcia plastyczne ubogacające lekcje szkolne, godzina wychowawcza poświęcona na naukę praw człowieka, na edukację psychoseksualną, na wspieranie dzieci i młodzieży w kompetencjach miękkich - to są bardzo ważne kwestie. W związku z tym jakość polskiej edukacji jeszcze się obniży.

- Dyrektorzy będą mogli być odwołani ze swoich funkcji bez postępowania, tylko za to, że są bardziej innowacyjni - alarmowała A. Malinowska.

Działaczom Polski 2050 Szymona Hołowni nie podobają się zmiany w edukacji, jakie planuje minister nauki Przemysław Czarnek. Według nich zaszkodzą one szkołom.

Komentarze

PpP 2022-10-28 21:06:59 Taaaa. Hołownia taki sam dobry jak Kaczor, Tusk i cała banda. Tylko, że ten za pieniądze TVN . A za jego pomysły na edukację to ja raczej podziękowałbym. Co będzie miał realnie do zaoferowania? Dwa tęczowe piątki tygodniowo?

FIGO 2022-10-28 20:28:16 Ruszanie tematu sexu w szkołach podstawowych , to rozbudzanie i tak zbyt wczesnych inicjacji seksualnych. Odpowiedzialność za ewentualną " niechcianą ciążę bez potrzeby aborcji ,a przy wydatnej pomocy Państwa , mogłoby wyleczyć " głupią młodzież " , że z d...ą żartów nie ma ! Obecnie beztroskie , nieodpowiedzialne zachowanie, potem pomoc rodziców w aborcji , by nie "łamać " kariery dziecka . Tylko, że taka panienka w wieku 30 lat nie może zajść w ciążę , albo rodzi dauna .I znówu aborja ! .

Dziś na TVN 2022-10-28 20:11:57 Obejrzałem materiał z tęczowego piątku. Sympatyczny młodzieniec (być może homoseksualista) próbował wyjaśnić na czym polega tzw "otwartość" szkoły niestety jego deficyty językowe skutecznie mu to uniemożliwiły. Tak więc panie Hołownia młodzież ma kłopot nie tyle z językiem angielskim ale z językiem polskim... Może na tym należy się skupić a nie na tęczowej nowomowie.

Aborcja 2022-10-28 19:57:33 Po co dzieciom w szkołach zawracać dziecipm głowę aborcją, no po co ta aborcja nam potrzebna w szkołacb

kwiczol 2022-10-28 17:29:20 Towarzysz BRONIARZ wiecznie zywy,Ostrzegam wszystkich latarnikow i innych sodomitow chcacych ;''edukowac'' dzieci,.Nie bedziemy brali jencow !

Baba z magla 2022-10-28 17:20:53 Jak zrobię sobie fioletowe włosy to będę mogła działać z wami czy jeszcze niski iloraz inteligencji jest potrzebny?

Edek 2022-10-28 17:03:51 Lapy precz od szkol przedszkoli i dzieci. Wszyscy dewianci spod teczowych flag maja sie trzymac jak najdalej od placowek oswiatowych i dzieci. Nie chcemy wychowywac dzieci na takich placzkow ja holownia .Chcemy zeby dzieci byly wychowywane w duchu patriotycznym propolskim . Zapytajcie rodzicow czego chca dla swoich dzieci a nie wlazicie z buciorami w ich zycie. I tutaj cytat waszej idolki lempart ...........

Opozycja to dno 2022-10-28 16:38:54 Opozycja mogła zablokować ustawę ale kilkoro posłów opozycji nie przyszło na głosowanie. Opozycja do dno! Tak pracują za nasze a później że PiS zły

? 2022-10-28 16:36:48 Dlaczego do polityki pchają się takie istoty?

Chcemy równości 2022-10-28 16:36:16 Koniec z komunistycznymi przywilejami dla nauczycieli. 40 godzinny tydzień pracy, 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego i tyle w temacie.

Nie wiem co 2022-10-28 16:31:23 Chciałby Czarnek ale zakładam że podobnie jak ja chciałby by dzieci po ukończeniu procesu edukacyjnego płynnie mówiły nie po angielsku ale po polsku. Fioletowe włosy tęczowe piątki nie spowodują nagle że przybędzie dzieciom kompetencji w np naukach matematycznych. Tu raczej wzorem edukacyjnym o naśladowanie jest model azjatycki a nie zachodnioeuropejski(lewacki). Co do obskurantyzmu Hołowni to najpierw niech ujawni źródła finansowania partii a potem bierze się za recenzowanie szkół.

Śledż 2022-10-28 16:29:06 Uważam że należy zlikwidować kartę nauczyciela to komunistyczny relikt

as 2022-10-28 16:09:41 młodych powinno sie zapytać czy chcą polityki klimatycznej akceptując jednocześnie że wzrośnie bezrobocie albo emigracja na inne kontynenty gdzie tej polityki nie ma

Yrta 2022-10-28 16:01:18 Posłuchajcie wypowiedzi Hołowni, przecież to same bzdury i oni aię pchają do grzebania przy edukacji

Hołownia 2022-10-28 15:48:20 Hołownia to jest gość!!! jak cała jego organizacja. Niestety wiele osób da się nabrać i trochę posłów będą mieli za nasze tzn. podatników pieniądze. A przecież o szmal z diet chodzi, a nie o żadną szkołę. Jeśli si mylę to niech posłowie Hołowni jak już zostaną wybrani zrezygnują z połowy miesiecznej diety i funduszy na prowadzenie biura. Nie z całosci, tylko z połowy. Nie miejcie złudzeń- nie zrezygnują bo chodzi o szmal.

Prof Talent 2022-10-28 15:47:22 Tego jeszcze nie grali! Cinod Hołowni chcą wyłapywać wśród dzieci talenty. Czyżby do tej pory rodzice, nauczyciele i pedagodzy nie wylawiali talentów? Przez 8 lat rządów PO nie wyłapywali talentów co na to Szumilas?

Brutus 2022-10-28 15:46:43 Prawo panie Czarnek,Lewactwo i ten zalosny placzek hamownia niech ujadaja dalej w swoim tvn/Tusk vision network/

Jurek 2022-10-28 14:54:41 Brawo lex Czarnek.Tak trzymać i nie po puszczać.

Irena 2022-10-28 14:47:36 Profesor Czarnek podjął się naprawy polskiej edukacji bo rodzice nie chcą by nauczyciele przebierali się za krowy a w szkole grasowali tęczowi sex edukatorzy. Niech swoje dzieci uświadamiają w domach

Andrzej 2022-10-28 14:44:06 Wasze pomysly edukacji klimatycznej nas nie interesują. Radzimy zająć się czymś konkretnym a nie kręcić się koło naszych dzieci