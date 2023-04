Szymon Hołownia w Szczecinie: polityki można się nauczyć, życia nie [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

"Kandydaci na kandydatów," którzy w jesiennych wyborach do parlamentu być może wystartują w barwach partii Polska 2050, zostali krótko zaprezentowani w piątkowy wieczór w Szczecinie. Na otwarte spotkanie z Szymonem Hołownią przyszło wielu mieszkańców, nie wszyscy chętni zdołali zadać pytania. Spotkanie zdominował lider partii, oceniając obecną sytuację w kraju i mówiąc o planach na przyszłość.



- Te osoby, które się dziś zaprezentowały, nigdy nie miały związku z polityką. I tak ma być: 99 proc. kandydatów naszej partii ma być bez politycznego doświadczenia - zapewnia Szymon Hołownia. - Bo polityki można się nauczyć, życia nie.

Reprezentanci Polski 2050 to osoby działające w różnych dziedzinach: menadżerowie, naukowcy, przedsiębiorcy, pracownicy oświaty. Jak mówią o sobie, postanowili zrobić to, co Hołownia w 2019 r. - zrezygnować ze spokojnego, poukładanego życia i mimo wszystko coś w nim zmienić.

- Bo jeśli nie my, to kto? I jeśli nie teraz, to kiedy? - pytał Hołownia, a sala przerywała mu oklaskami. - Można się godzić na dotychczasowe życie i w nim trwać narzekając na to, co inni wyprawiają z nami wokół, albo wszystko zaorać. Ja wybrałem nową drogę, bo uważam, że z dobrymi ludźmi i fachowcami można przywrócić normalność. Po 30 latach wolności mamy wreszcie szansę, by z niej w pełni zacząć korzystać.

Reprezentanci Polski 2050, którzy być może już wkrótce znajdą się na listach wyborczych, tłumaczą, że państwo nie może się opierać na liczbach i statystykach. Ma znać twarze obywateli, ale tylko w pozytywnym sensie, znać ich problemy i robić wszystko, by je rozwiązywać. Nie chodzi o to, by decydować, czy dać rybę, czy wędkę.

- Mądre państwo daje wędkę tym, którzy sobie poradzą i rybę tym, którzy tej pomocy potrzebują - tłumaczy Hołownia. - Już dziś musimy myśleć o naszych dzieciach i wnukach, które będą zmuszone spłacać długi, zaciągane przez obecną władzę na rozdawnictwo. Bo to jest rozdawnictwo, a nie wsparcie, w dodatku odbywa się z naszych podatków i pieniędzy. Kaczyński daje 300 plus na wyprawki szkolne i uważa, że to dobrze. Bo nie wie, że ta suma jest po prostu śmieszna. Bo na książki, korepetycje i zajęcia dodatkowe rodzice wydają po 3 tys. zł.!

Oprócz oświaty Polska 2050 chce również zmieniać system służby zdrowia, zapewniania opieki psychiatrycznej dla dzieci i przede wszystkim opiekę nad dziećmi. Plan zakłada likwidację domów dziecka do 2030 r., bo tam są wychowawcy, nie rodzice, Tymczasem rodzicielstwo zastępcze daje znacznie lepsze efekty.

Konikiem i głównym tematem rozmów były jednak zielona energia i Odnawialne Źródła Energii.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 2.05.2023 r.

Tomasz TOKARZEWSKI