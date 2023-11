Bez odwiedzin i planowych przyjęć w szpitalu na Pomorzanach

Szpital na Pomorzanach do odwołania wstrzymuje planowe przyjęcia i odwiedziny. Ale nie we wszystkich przypadkach. Fot. Anna Gniazdowska

Szpital kliniczny na szczecińskich Pomorzanach poinformował w środowe popołudnie, że wstrzymuje przyjęcia planowe do szpitala oraz zakazuje odwiedzin. Do odwołania. Decyzję tę tłumaczy troską o bezpieczeństwo pacjentów. Są jednak wyjątki od jej stosowania.

- W związku z dynamicznie rozwijającym się wzrostem zakażeń wirusowych, w tym COVID-19, obserwowanym w całym kraju, również w naszym szpitalu, zostają wstrzymane przyjęcia planowe do szpitala - poinformowała Bogna Bartkiewicz, rzeczniczka szpitala. - Wprowadzono także do odwołania zakaz odwiedzin. Decyzja podyktowana jest bezpieczeństwem pacjentów.



Wstrzymanie odwiedzin nie dotyczy pacjentów znajdujących się w stanach ciężkich i terminalnych oraz dzieci. W tych przypadkach odwiedziny odbywać się mogą po uprzednim uzgodnieniu tego z lekarzem kierującym lub dyżurnym. Osoby odwiedzające muszą stosować się do zaleceń personelu w kwestii zasad epidemiologicznych.



Osoby upoważnione do otrzymywania informacji o stanie zdrowia swoich bliskich mogą ich zasięgać od lekarzy prowadzących, dzwoniąc na numery podane na stronie internetowej szpitala w zakładce „Kontakt” poszczególnych jednostek placówki.

- Informacji udzielać będzie lekarz prowadzący danego pacjenta - tłumaczy rzeczniczka. - Osoby dzwoniące prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość jeśli z powodu swych obowiązków poszczególni lekarze nie zawsze od razu będą mogli podejść do telefonu.



Bez zmian na oddziały szpitalne przyjmowane są osoby w stanach nagłych, pilnych i ratujących życie, oraz pacjenci onkologiczni.

- Każda osoba potrzebująca pilnej pomocy – otrzyma ją - podkreśla Bogna Bartkiewicz.



Informacje o tych tymczasowych zmianach opublikowane zostały na stronie internetowej szpitala.



- Powyższe decyzje podyktowane są dobrem i bezpieczeństwem pacjentów oraz koniecznością zabezpieczenia dla pacjentów stałej i zdrowej obsady personelu medycznego - wyjaśnia rzeczniczka. - Dla bezpieczeństwa własnego i innych prosimy o noszenie maseczek, dezynfekcję rąk i wzmożoną czujność dotyczącą swojego stanu zdrowia.



Porody rodzinne odbywają się na dotychczasowych zasadach.

(sag)