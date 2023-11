To wielka i potrzebna inwestycja, ale… Pacjentom teraz trudniej

Z dużymi problemami borykają się pacjenci szpitala i poradni przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie, którzy muszą tu docierać samochodami. Parking przy szpitalu, który i tak był zwykle niemal zapełniony, teraz w dużej części został zajęty na potrzeby prowadzonej przy nim budowy. Jest jednak szansa, że niedługo dojeżdżającym tu pacjentom będzie choć trochę łatwiej…

- Do tego szpitala docierają ludzie nie tylko ze Szczecina - alarmuje pan Adam, jeden z pacjentów. - To osoby często schorowane, mające trudności z poruszaniem się, a muszą się tu dostać na badania, zabiegi, leczenie. Dojeżdżają więc samochodami lub są nimi dowożeni. Ale tutaj teraz nie mają szansy nie tylko zaparkować, a nawet bezpiecznie wysiąść z auta. Krąży tu bardzo dużo samochodów w poszukiwaniu jakiegoś miejsca postojowego, do tego pojazdy z budowy… Nie rozumiem, dlaczego nie przygotowano żadnego planu organizacji ruchu, przecież jest niezbędny przy tego rodzaju inwestycjach. A wygląda jakby go nie było.

Budowa potrwa jeszcze ponad dwa lata. Dlatego i miasto (które jest właścicielem parkingu przy ul. Unii

...