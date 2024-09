Szkoła na Warszewie oficjalnie otwarta [GALERIA]

Piękna i nowoczesna - uczniowie i rodzicie są pod wrażeniem nowej szkoły na Warszewie, w której odbyła się miejska inauguracja nowego roku szkolnego. Fot: Dariusz GORAJSKI

Zabrzmiał pierwszy w nowym roku szkolnym dzwonek. Aule, sale gimnastyczne i boiska wypełniły się uczniami, a w uroczystych apelach towarzyszyli im rodzicie i nauczyciele. W Szczecinie miejska inauguracja roku szkolnego odbyła w pachnącej nowością Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki przy ul. Czesława Miłosza 3, choć do nowej placówki przylgnęła nazwa „Szkoła na Kredowej". Od 2 września w murach tej podstawówki będzie uczyło się 800 dzieci, w tym również spora grupa przedszkolaków. Docelowo zdobywać wiedzę ma tu około tysiąca dzieci z północnych dzielnic Szczecina.

W miejskiej inauguracji roku szkolnego uczestniczył prezydent Piotr Krzystek oraz Marcin Biskupski, jego zastępca, kierownictwo Wydziału Oświaty, radni oraz Lidia Rogaś, pełnomocniczka Prezydenta Szczecina do spraw oświaty.

- Dla szczecińskiej oświaty to także ważne wydarzenie w kontekście nowej szkoły na Warszewie. Tak dużej inwestycji oświatowej jeszcze nie mieliśmy - stwierdził Piotr Krzystek, prezydent miasta. - Powodzenia dla uczniów, nauczycieli i oczywiście rodziców.

Szkoła na Warszewie została ukończona po siedmiu latach budowy. Powstawała z przeszkodami, ale dziś dzieci i nastolatki mogą się cieszyć z trzypiętrowego budynku z pokaźnym kompleksem sportowym. Jest tu zatem wielka hala z widownią oraz mniejszą salą do gimnastyki korekcyjnej, a na zewnątrz doskonale wyposażona strefa sportu i rekreacji: boisko do gier w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, które można zamienić także w kort tenisowy, bieżnie, siłownia oraz plac zabaw dla najmłodszych podopiecznych placówki. Wszystko tu pachnie nowością: 44 przestronne sale i korytarze, w których zadbano o strefy wypoczynku, biblioteka, stołówka. Co prawda koszt budowy szkoły, który miał pierwotnie wynieść niespełna 60 milionów, podskoczył do niemal 81 mln, to w końcu się udało - dynamicznie rozwijające się Warszewo bardzo potrzebowało nowej placówki.

- Piękna, nowoczesna, blisko domu i nareszcie powstała - mówili rodzicie, którzy wraz ze swoimi pociechami zwiedzali nowy budynek SP nr 7.

Warto dodać, że na oświatę miasto kieruje coraz większe środki, a wydatki na szkolnictwo, to największa część całego budżetu Szczecina. Tylko w tym roku na remonty placówek oświatowych Szczecin wydał ponad 4,7 miliona złotych.

- W 2022 roku było to 0,9 mld zł, w 2023 roku ponad 1,1 mld zł, a do końca bieżącego roku planuje się wydatki na poziomie niemal 1,5 mld zł. Te kwoty pokazują skalę wyzwań, z jakimi od lat mierzy się samorząd - stwierdza Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.

Do ponad 56 tysięcy uczniów w Szczecinie, a prawie 270 tysięcy w całym regionie, na początek roku szkolnego życzenia skierował także Paweł Palczyński, Zachodniopomorski Kurator oświaty, który 2 września odwiedził Szkołę Podstawową im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie:

- Drodzy uczniowie, przed Wami kolejny etap w edukacyjnej podróży. To czas na odkrywanie nowych obszarów wiedzy, rozwijanie swoich pasji i talentów - mówił. - Zachęcam Was do aktywnego udziału w zajęciach, do ciekawości świata i śmiałości w zadawaniu pytań. Pamiętajcie, że szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale również przestrzeń, gdzie kształtujecie swoje postawy, uczucia i relacje międzyludzkie. Dbajcie o siebie nawzajem i starajcie się czerpać radość z każdej chwili spędzonej w szkole.

W kolejnym roku szkolnym przy tablicach w Zachodniopomorskiem stanie ponad 26 tysięcy nauczycieli. Trochę więcej niż w ubiegłym roku, bo powoli MEN odbudowuje prestiż zawodu i choć nadal w szkołach nie ma nowych kadr, to trochę wyższe pensje spowolniły odejścia doświadczonych nauczycieli do innych zawodów.

- Szanowni nauczyciele, Wasza rola w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia jest nieoceniona. Wierzę, że z pasją i zaangażowaniem będziecie wspierać swoich uczniów w ich rozwoju, pomagając im odkrywać i rozwijać ich talenty. Wasze zaangażowanie i profesjonalizm mają ogromny wpływ na kształtowanie postaw i wartości młodych ludzi - tego życzył pedagogom kurator oświaty.

(kel)