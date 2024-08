Tak Szczecin chce przejść transformację energetyczną

Przedstawiciele miasta i branży ciepłowniczej mają tak koordynować swoje działania, aby mieszkańcy Szczecina nie odczuli szoku z powodu cen energii. Fot. Alan Sasinowski

Transformacja energetyczna ma być dla mieszkańców Szczecina możliwie bezbolesna. Między innymi w tej intencji podpisano w czwartek w szczecińskim magistracie list intencyjny w sprawie "dekarbonizacji systemu ciepłowniczego i utrzymania statusu efektywnego systemu energetycznego".

Dekarbonizacja to, mówiąc skrótowo, wprowadzenie takiego modelu pozyskiwania energii, który pozwoli na odejście od paliw kopalnych. Polska urzeczywistnia tę ideę podobnie jak inne państwa Unii Europejskiej.

- Powołamy zespół, w którym z ramienia miasta zasiądzie Anna Szotkowska - mówił prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Musimy zaplanować nasze działania, specyfiką Szczecina jest, że ma różne źródła ciepła. Mamy PGE, mamy Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, mamy New Cogen, SEC ma swoje źródła, oparte o różne paliwa. Musimy to skoordynować i doprowadzić do sytuacji, że długofalowo utrzymujemy najbardziej korzystne rozwiązania. I to w perspektywie dojścia do momentu, w którym w ogóle zdekarbonizujemy Szczecin. A za 20 lat możemy pójść w zupełnie nowe rozwiązania.

Te wspólne działania mają sprawić, że miasto nie będzie zaskoczone gwałtownymi wzrostami cen energii. A mieszkańcy nie odczują w swoich portfelach zmian wynikających z transformacji energetycznej.

- Pamiętacie państwo pokazywane w mediach spółdzielnie mieszkaniowe, które podwyższyły ceny o 400, 500 proc. opłaty za ciepło - dodawał prezydent. - My tak w Szczecinie nie mieliśmy. Te wzrosty były nastopracontowe, góra dwudziestoprocentowe. To było możliwe dzięki temu, że pewne sprawy można było koordynować.©℗

(as)