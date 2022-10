Szczeciński wątek "afery podsłuchowej". Torba z "Biedronki" i przelewy dla "Harfy"

- Insynuacje równie wiarygodne, jak oświadczenie Rydzyka, że jego Maybach to prezent od bezdomnego - komentuje tymczasem G. Napieralski. - Nie będę wdawał się w manipulację, którą urządził Ziobro, odtajniając wybrane, niezweryfikowane rewelacje ze śledztw. To wszystko potwierdza konieczność powołania komisji śledczej - zapewniał kilka dni temu poseł Koalicji Obywatelskiej. ©℗

- Człowiek, którego sam Donald Tusk określił jako wiarygodnego świadka, mówi o tym, że przekazywał gigantyczne łapówki politykom Platformy Obywatelskiej. Czy ten człowiek jest wiarygodny tylko w jednej części, jakby chciała opozycja i Donald Tusk, że on, gdy mówił o przekazaniu taśm, jest wiarygodny, a gdy mówi o wręczaniu łapówek politykom PO, to już nie jest wiarygodny - pytał z kolei Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski (Solidarna Polska).

Komentarze

@meloman 2022-10-24 22:51:45 Świetny komentarz!

@Max 2022-10-24 21:41:36 Proszę zgłosić to do prokuratury. Tam potrzebują takiego wspomagania, bo sami nie dają rady.

Heniu 2022-10-24 21:20:44 Dzwon głośny bo pusty!!!!

torba z Biedry 2022-10-24 21:16:54 gratisowe promowanie dyskontu ;-)

Max 2022-10-24 20:51:53 Przeprowadzono eksperyment procesowy polegający na sprawdzeniu czy do torby z biedry wejdzie 600 tysiączków ojro, eksperyment pokazał że jest to możliwe. Być może darczyńcy mieli już to dawno wielokrotnie sprawdzone? Jakiś krok w rozwiązaniu sprawy już zrobiono, teraz czas na sprawdzenie przelewów na fundację. Warto też przesłuchać Bańkowską dlaczego jej przeszkadzało że składy węglowe pylą a potem przestało jej to przeszkadzać

@Mruczek 2022-10-24 19:36:54 Tak , tak wiemy hit "krojony na miarę" , może jeszcze Martyniuk o tym zaśpiewa w TVPIS ?? Daruj sobie , ciemny lud już nie taki ciemny i widzi co się dzieje I TEJ ŚCIEMY NIE KUPI :))))

Mruczek 2022-10-24 18:27:16 Mam dla was unijczycy i europejczycy , dzieci Mutter Makreli dobrą wiadomość, że nowe pikantne nagrania waszych idoli coming soon ;)))))) to będzie hit sezonu

Garba 2022-10-24 18:25:30 Młodzieżówka PiS zawiesiła w zeszłym tygodniu na klamkach biur PO stylizowane torby reklamowe z pewnego marketu z napisem dla Donka. Happenig został zauważony we wszystkich mediach, do tego opublikowano setki memów, bardzo zabawnych z torbami gdzie może się zmieścić 600 000 EUR. To jak pozytywnie zareagowała społeczność na taką aktywność wywołało wściekłość w środowisku PO bo nie potrafią tego przykryć a sami wywołali wilka z lasu

@nie ośmieszajcie 2022-10-24 17:58:49 Przecież zeznania opublikowano na życzenie Tuska i opozycji, skoro to takie nic i ośmieszanie się to dlaczego Grzesiek narobił w majty?

Do@myśl 2022-10-24 17:57:09 Ciekawe ,że twój idol Rumiany Zbynio , jak chce , to potrafi przekierowywać sprawy do prezesów sądów jemu lojalnych i przydzielić skład sędziowski , gdzie wyrok , jest z góry znany ?? Tutaj jednak tak nie postąpił , ciekawe dlaczego ... Kiedy śledztwo w sprawie ewidentnej łapówki Kaczelnika "dwie wieże" też jakoś opieszale działa ta prokuratura pod dyktando ... DLATEGO TEŻ NIE MA I NIE BĘDZIE KASY Z UE !!! Tam dla dyktatorów miejsca nie ma !Szkoda POLSKI !!

Falenta 2022-10-24 17:24:07 Jaki wpływ miała Rosja na obsadzenie PiS u władzy w Polsce?

itd 2022-10-24 17:13:31 Panie Matecki! nIe badz pan naiwny,Zaden aferzysra z PO/parti oszustow/nie zostanieskazany,Poki bedzie dalej w sadach decydowala postkomunistyczna nadzwyczajna kasta,Obowiazuje wciaz doktryna neumana ,To niestety efekt vet prezydenta Dudy,

emil 2022-10-24 17:10:41 Gość spasła się...ponura kreatura!

Nie ośmieszjcie się. 2022-10-24 17:05:44 Mocno "dęta" afera , gdyby coś mieli , to szef Mateckiego Rumiany Zbynio brylowałby we wszystkich mediach , a syna Tuska od 2014 roku nawet nie przesłuchali , poza tym nie ma takich banknotów ,aby zmieściło sie 600tys. euro w reklamówce Biedry!! Typowa zagrywka Pisiorni , na przykrycie bieżączki :))))

Teściowa 2022-10-24 16:50:05 Bardzo dobry ruch panie radny Matecki, oczywistym jest że jeśli potwierdzą się wpłaty na konto Harfy to obywatele będą domagali się zrzeczenia się immunitetu

@myśl 2022-10-24 16:42:13 Niby dlaczego Ziobro miał coś sprawdzać, jest przecież ministrem. Chyba nie myślisz że minister sprawiedliwości przesłuchuje kogokolwiek. A w sprawie Grzegorza coś na pewno się wyjaśni przecież w sprawie fundacji szpitala szybko się wyjaśniło po przejęciu dokumentacji przez prokuraturę. Gdyby Grzegorz miał odwagę to by sam na swoim koncie opublikował listę darczyńców fundacji harfiarskiej i Matecki nie machałby kwitami. Dlaczego ukrywa listę wpłat w sytuacji gdy jest pomówiony?

Myśl 2022-10-24 16:15:22 Pan Matecki powinien zapytać o przelew do Harfy swojego mocodawcę, pana Ziobro, który na sprawdzenie tego miał kilka lat. Chyba że pan Ziobro jest na tyle niekompetentny i nieudolny, że nie znalazł jeszcze odpowiedzi, mimo np. przesłuchania pana Napieralskiego. Czy pan Wagemann może zacytować wypowiedź pana Tuska, w której mówi, że Marcin W. jest wiarygodnym świadkiem czy jest to tylko złośliwa intepretacja polityków tzw. prawicy powtarzana bezmyślnie przez media. Czy ruski wątek został zbadany?

Darek 2022-10-24 16:12:24 Gdzie jest ta Harfa? Sprawdzić to i jej działalność.

ANTYPIS 2022-10-24 16:00:57 Afer i problemów w PIS przybywa,sondaże lecą na morde.Wiec jak nie reparacje to Tusk,lista tematów zastępczych jest u nich długa.Szkoda ze rozumy mają krótkie.

Gośka 2022-10-24 15:56:30 Matecki Pierwszy Hejter z SP...Chyba go Po...ebalo...

@ Ktos 2022-10-24 15:30:52 Zamiast krytykować bez sensu to najpierw popraw swoje błędy bo coś nie bardzo ci wyszło.

doKenny 2022-10-24 15:25:23 Sam zapewne nie pochodzisz z tzw. elyt, stąd Twój ból. Ale z pewnością jesteś gorliwym fanem panującej nam partii i prawdziwym Polakiem. Wiesz skąd to wiem? W każdej Waszej wypowiedzi przewija się "elyta", "Po. Nuuudne to.

Boss 2022-10-24 15:21:43 W praworządnym państwie fakty i oskarżenia powinien udowodnić oskarżający a nie obwiniany! Na razie Matecki oprócz pomówień nie ma żadnych faktów. a radzenie oskarżanemu by złożył sprawę o oszczerstwa to żenada.

meloman 2022-10-24 15:15:28 Grzesiu , Ojciec dyrektor używa VW Golfa , ale znajomi zafundowali mu kolekcje modeli w skali 1:24 tej firmy żeby bezrozumni ośmieszali się na TT. Jak już przetrawisz czy jestes postkomunistą czy liberałem to wrócisz do Szczecina i zajmiesz sie jak inni mieszkańcy tego miasta pracą na warunkach jakie wypracowałeś dla ludności ,przez całe Twoje życie zawodowe. Dasz rade , choć bedzie problem z Twoim babińcem przyzwyczajonym do stołecznych przyzwyczajeń

Licznik Grodzkiego 2022-10-24 15:12:40 Warto przypomnieć że to już 582 dni wybił Licznik Grodzkiego za immunitetem

Maks 2022-10-24 15:09:37 Na Fundację to chyba działali w szpitalu i wyprali z 1.5 mln. Pamięta ktoś szczegóły? Poszły akty oskarżenia

@Kazio 2022-10-24 15:06:56 Nie wpdałeś na to że powinniśmy sprawdzać doniesienia osób o których Tusk mowi że to wiarygodne żródło? Dlaczego trzęsiecie na dzwięk 3 liter CBA, spokojnie wszystko się wyjaśni

keskter 2022-10-24 14:43:50 Pomówienia , oszczerstwa To wasz żywioł

Peówa 2022-10-24 14:41:39 Charfa się nie liczy!

do Kenny 2022-10-24 14:41:24 Tym wpisem to POkazałeś swoją twarz, pewnie z "elyt" pochodzisz bo kultura niczym u Radka po Oxfordzie ?

@ Zenek 2022-10-24 14:33:41 Masz rację. Panie Grzegorzu więcej pokory. Skoro twierdzi pan, że to insynuacje i manipulacje jest to w bardzo prosty sposób do sprawdzenia.Proszę sprawdzić i poinformować opinię publiczną czy na konto fundacji wpłynęła wymieniona przez świadka w zeznaniu kwota ze wskazanych przez niego firm. Jeśli kwota nie wpłynęła może pan podważyć wiarygodność świadka i jego zeznań. Jeśli kwota wpłynęła na konto fundacji to mówiąc kolokwialnie lipa, strzelił pan sobie gola ale do swojej bramki jak pan Tusk.

SZCZ!!! 2022-10-24 14:29:04 DOM WARIATÓW WYPUŚCIŁ SWOICH CHORYCH NA PRZEPUSTKĘ !!!

Ktos 2022-10-24 14:23:50 Matecki zejdz z boiska nie rób z siebie podmiewiska

Kenny 2022-10-24 13:58:15 Matecki schowaj paskudną gębę

Kazio 2022-10-24 13:57:02 pan radny jak zwykle bardzo aktywny w swoim politycznym powołaniu w nadziei, że prezes doceni zaangażowanie i przytuli do sobie bliżej korytka w stajence.