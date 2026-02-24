Szczecińscy radni zdecydowali. Wraca tramwaj wodny

Wraca tramwaj wodny płynący przez Zalew Szczeciński. We wtorek zagłosowali za tym szczecińscy radni. Są zgodni, że ten pomysł się sprawdził i warto go kontynuować.
"Samorządowy szlak wodny", czyli pieszo - rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim, zadebiutował w ub. roku. Kursy, które połączyły Szczecin z Nowym Warpnem i Świnoujściem, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Skorzystało z nich blisko 6 tys. pasażerów. Przewieziono 771 rowerów.
Teraz ta formuła zostanie poszerzona. Do trasy dodano Stepnicę oraz Trzebież.
Rejsy będą realizowane w soboty i niedzielę, od 27 czerwca do 30 sierpnia.
