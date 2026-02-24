Wtorek, 24 lutego 2026 r. 
Szczecińscy radni zdecydowali. Wraca tramwaj wodny

Data publikacji: 24 lutego 2026 r. 20:11
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2026 r. 20:38
Szczecińscy radni zdecydowali. Wraca tramwaj wodny
Formuła "samorządowego szlaku wodnego" zostanie poszerzona. Fot. Dariusz Gorajski  

Wraca tramwaj wodny płynący przez Zalew Szczeciński. We wtorek zagłosowali za tym szczecińscy radni. Są zgodni, że ten pomysł się sprawdził i warto go kontynuować. 

"Samorządowy szlak wodny", czyli pieszo - rowerowa przeprawa promowa po Zalewie Szczecińskim, zadebiutował w ub. roku. Kursy, które połączyły Szczecin z Nowym Warpnem i Świnoujściem, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Skorzystało z nich blisko 6 tys. pasażerów. Przewieziono 771 rowerów. 

Teraz ta formuła zostanie poszerzona. Do trasy dodano Stepnicę oraz Trzebież. 

Rejsy będą realizowane w soboty i niedzielę, od 27 czerwca do 30 sierpnia.

