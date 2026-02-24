Wtorek, 24 lutego 2026 r. 
Tramwajem wodnym popłyniemy dalej

Data publikacji: 24 lutego 2026 r. 08:32
Ostatnia aktualizacja: 24 lutego 2026 r. 08:32
Z rejsów tramwaju wodnego, łączącego Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście, skorzystało w ubiegłym roku prawie 6 tys. osób.

Teraz do projektu dołączają nowi partnerzy. W tym roku jednostki będą kursowały na dwóch trasach: Świnoujście - Nowe Warpno - Trzebież oraz Szczecin – Stepnica - Trzebież.

W Trzebieży powstanie punkt przesiadkowy, który stanie się łącznikiem między trasami.

- To dla nas dowód, że dobrze zaplanowana współpraca samorządów może przynieść efekty o ponadlokalnym znaczeniu - mówi Shivan Fate, starosta policki.
Szlak wodny został stworzony z myślą o rodzinach szukających ciekawego pomysłu na weekendową wycieczkę, turystach pragnących zobaczyć region z nietypowej perspektywy, rowerzystach planujących dłuższą trasę wzdłuż wybrzeża, seniorach i osobach szukających spokojnej, bezpiecznej formy relaksu blisko natury.
Liderem projektu jest Powiat Policki, ale uczestniczą w nim także: Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście, Województwo Zachodniopomorskie, Gmina Police, Gmina Nowe Warpno, Gmina Stepnica oraz Powiat Goleniowski.

Województwo Zachodniopomorskie zdecydowało się na dofinansowanie szlaku wodnego kwotą 150 tys. zł.

(ws)

