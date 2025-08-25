Zakończył się pilotaż Samorządowego Szlaku Wodnego. Ile osób przewiózł tramwaj wodny?

Fot. Agnieszka Spirydowicz

Pilotaż Samorządowego Szlaku Wodnego, który przez całe wakacje 2025 roku łączył Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście, dobiegł końca. Jak oceniają organizatorzy, tramwaj wodny „Queen of Szczecin” okazał się wakacyjnym przebojem.

Już inauguracyjne rejsy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Tylko w pierwszy weekend „Queen of Szczecin” zabrał około tysiąca pasażerów. Zainteresowanie utrzymywało się przez całe lato, gdyż praktycznie co weekend bilety były wyprzedane. Przez całe wakacje z oferty tramwaju skorzystało około 6 tys. osób.

Na pokład statku można było zabrać wózek dziecięcy czy rower, a mini bar oferował kawę, herbatę i przekąski. Rejsy stwarzały też doskonałą okazję do podziwiania przyrody i robienia zdjęć. Pasażerowie obserwowali z bliska barki, żaglówki i ptaki wodne, w tym bieliki czy kormorany.

Z tramwaju wodnego chętnie korzystały całe rodziny, seniorzy, właściciele czworonogów i rowerzyści. Ci ostatni często łączyli szlaki wodne z rowerowymi, na które ruszali po dopłynięciu do Nowego Warpna czy Świnoujścia. Z oferty wakacyjnych rejsów korzystali nie tylko mieszkańcy regionu, ale także przybysze z innych części Polski.

Co dalej z tramwajem wodnym?

– Na ten moment nie zapadły jeszcze wiążące decyzje dotyczące przyszłości projektu – wyjaśnia Shivan Fate, Starosta Policki. - Pilotaż wymaga szczegółowej analizy, zarówno pod względem frekwencji, opinii pasażerów, jak i aspektów finansowych. To na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o ewentualnej kontynuacji i rozwoju przedsięwzięcia w przyszłym roku. Ze swojej strony na pewno będę zabiegał, by tramwaj wodny nadal funkcjonował i łączył kolejne miejscowości - deklaruje starosta.

(k)