Nowe trasy tramwaju wodnego. Od Szczecina przez Stepnicę aż do Świnoujścia

We wtorek, podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Policach partnerzy projektu Samorządowego Szlaku Wodnego porozumieli się w zakresie tras na przyszły rok. Ustalono, że tramwaj wodny będzie kursował na dwóch liniach: Szczecin – Stepnica – Trzebież oraz Świnoujście – Nowe Warpno – Trzebież. W Trzebieży powstanie punkt przesiadkowy, który umożliwi wygodne łączenie obu tras.

Projekt będzie realizowany we współpracy ośmiu partnerów: Powiatu Polickiego – lidera projektu, Gminy Police, Miasta Szczecin, Miasta Świnoujście, Województwa Zachodniopomorskiego, Gminy Nowe Warpno oraz Gminy Stepnica i Powiatu Goleniowskiego. W nowym roku Powiat Policki rozpocznie procedurę przetargową, która pozwoli na kontynuację i rozwój przedsięwzięcia.

– Decyzje te są naturalną konsekwencją bardzo udanego pilotażu – mówi Shivan Fate, starosta policki. – Samorządowy Szlak Wodny, który przez całe wakacje 2025 roku łączył Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście, okazał się wakacyjnym przebojem i nową wizytówką turystyczną regionu. Zainteresowanie pasażerów utrzymywało się przez całe lato. Wiele rejsów było wyprzedanych, co potwierdziło ogromny potencjał projektu.

W sezonie 2025 r. sprzedano 5455 biletów, z których skorzystało 5876 pasażerów. Największym zainteresowaniem cieszyły się sobotnie rejsy, choć frekwencja w niedziele również była wysoka. Dużą popularnością okazał się przewóz rowerów – sprzedano 771 biletów tego typu. Większość pasażerów wybierała bilety w obie strony, traktując rejs jako całodniową wycieczkę. Najchętniej wybierane były dłuższe trasy: Szczecin – Świnoujście – Szczecin (1958 biletów) oraz Nowe Warpno – Świnoujście – Nowe Warpno (1083 bilety).

