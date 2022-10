Szczecinianie oglądali zaćmienie Słońca

Częściowe zaćmienie Słońca można było oglądać we wtorek od godziny 11.10 do 13.21. Warunki atmosferyczne sprawiły jednak, że fascynujące zjawisko astronomiczne widoczne było jedynie przez chwilę, około godziny 11.30, kiedy chmury odsłoniły nieco niebo. Na Wałach Chrobrego w Szczecinie, gdzie członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii zorganizowali spotkanie, udostępniając jednocześnie specjalistyczną aparaturę do oglądania zaćmienia, zjawili się licznie mieszkańcy miasta - w tym grupy szkolne i rodziny.

Na czym dokładnie polegał proces zaćmienia tłumaczył Ryszard Siwiec ze szczecińskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Astronomii: - Jeżeli mamy trzy ciała: Słońce, Ziemię i Księżyc i te trzy ciała ustawiają się w jednej linii, to znaczy kiedy między Ziemią a Słońcem idealnie wejdzie Księżyc - to wtedy on zasłoni częściowo lub całkowicie tarczę.

Wtorkowe zaćmienie było zaćmieniem częściowym: - Jest ono widoczne w całej Europie, tylko w jednym miejscu jest głębsze, a w innym troszkę płytsze - tłumaczył Siwiec.

Faza maksymalnego zaćmienia nastąpiła, zgodnie z przewidywaniami PTMA o godzinie 12.15.

Ryszard Siwiec zwrócił uwagę, że w obliczu naporu pseudonaukowych teorii (np. promowanych przez tak zwanych płaskoziemców), obecność szczecinian podczas wydarzenia jest dowodem na skuteczność nauki, zarówno w teorii, jak i praktyce.

- Nauka jako proces ciągłego powtarzania powinna być kontynuowana nie tylko w szkole, ale również w takich miejscach jak tutaj, podczas takich zjawisk - mówił. - Dlatego cieszę się, że tak licznie mieszkańcy Szczecina przybyli tutaj, pomimo pogody, która na tę chwilę nie sprzyja.

Pytani o wrażenia szczecinianie najczęściej reagowali pozytywnie. Najlepszy był widok z rotundy północnej, zresztą najbardziej obleganej przez tłum. Tam też można było oglądać zjawisko zaćmienia przez specjalne teleskopy.

Kolejne częściowe zaćmienie Słońca, według astronomów, pojawi się 29 marca 2025 roku.

(aj)