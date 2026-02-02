Szansa na zmianę punktacji. Ostatni dzień na odwołanie

Fot. Dariusz Gorajski

Do 3 lutego br. szczecinianie, którzy złożyli swój wniosek w naborze o najem socjalny i nie zgadzają się z naliczoną punktacją z uwagi np. na trudną sytuację życiową, czy zaistnienie nowych okoliczności - mogą złożyć odwołanie do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. To szansa na uzyskanie dodatkowych punktów.

Odwołania można składać za pośrednictwem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności stanowiące podstawę do zmiany punktacji. Odwołania są dokładnie analizowane, a Komisja ma możliwość przyznania dodatkowych punktów, gdy potwierdzi się trudna sytuacja mieszkaniowo-bytowa wnioskodawcy. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ma do rozdysponowania 36 punktów.

- Odwołania, które zostaną przekazane do SKM dotyczą wyłącznie wnioskodawców, którym została naliczona punktacja - tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. - Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie bądź pozostały bez rozpoznania mogą składać wniosek w kolejnym naborze, który odbędzie się w 2026 r.

W ubiegłorocznym naborze 8 wnioskodawców, którzy złożyli odwołania, po pozytywnym rozpatrzeniu znalazło się na ostatecznym wykazie dzięki punktom przyznanym przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Po rozpatrzeniu odwołań przez SKM i ponownym przeliczeniu punktów opublikowany zostanie ostateczny wykaz osób uprawnionych do zawarcia umów najmu socjalnego.

- Równolegle, w skrajnie trudnych i dramatycznych sytuacjach życiowych oraz szczególnie uzasadnionych przypadkach, Gmina, za zgodą Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa, może przyznać lokal w ramach najmu socjalnego w trybie szczególnym - mówi Sylwia Cyza-Słomska. - W ciągu roku gmina może przeznaczyć maksymalnie 8 lokali na najem socjalny w tym trybie.

Przypominamy - podczas naboru do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie łącznie wpłynęły 252 wnioski. Osoby, które uzyskają 20 punktów i więcej będą uprawnione do zawarcia umowy najmu socjalnego.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu: Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301 oraz Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi tel. 91 43 45 455.

Lokale wskazywane w ramach najmu socjalnego mają pomóc odzyskać stabilizację osobom w trudnej sytuacji życiowej i z najniższymi dochodami. Jest to najem na czas określony (24 miesiące) przyznawany w ramach pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, niemogących utrzymać mieszkania samodzielnie z powodu trudnej sytuacji materialnej.

